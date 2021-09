Invitată în podcastul lui Mihai Morar, Fain & Simplu, Gina Pistol (40 de ani) a vorbit despre copilăria ei dificilă. Părinții prezentatoarei de televiziune s-au despărțit când ea era foarte mică.

Gina Pistol, despre copilăria ei: „M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui”

„Eu sunt genul de lup singuratic. De mama și de fratele meu am avut grijă și îi iubesc ca pe ochii din cap, sunt ai mei, doar că eu cumva în lumea asta m-am văzut singură. Copil fiind am simțit lipsa tatălui. Acum nu și de mult timp nu mai simt lipsa lui. (…) Eu am fost singură toată viața. Și mama, draga de ea, a fost un suflet care s-a zbătut să ne ofere nouă tot ce e mai bun, dar e cumva sora mea mai mică, așa o văd. (…) În momentul ăsta am tot ce visam în copilărie, familia, casa mea…”, a spus Gina.

Întrebată dacă este vreun moment din trecut în care și-ar dori să revină la ea, Gina a povestit cu lacrimi în ochi: „M-aș reîntoarce la mine, copil fiind. Când ai mei se despărțiseră, tata se judeca cu mama pentru custodia mea și m-au dus cumva la o doamnă, nu știu cine este femeia aia, am înțeles că a decedat. Nu mi-a explicat nimeni ce mi se întâmpla atunci”.

„M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui. N-a venit nimeni să-mi zică: «Părinții tăi se judecă, e ceva normal, dar nu înseamnă că nu ești iubită sau a cuiva». Atunci m-am simțit a nimănui. Femeia aia era un pic agresivă. Mama nu m-a bătut niciodată. Femeia aia era agresivă pentru că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci m-aș întoarce la mine și m-aș îmbrățișa, atât, ăla ar fi singurul moment”, a mai spus.

„Frica asta de abandon pe care am avut-o înrădăcinată puternic m-a făcut de foarte multe ori să fug. Când ceva nu mi se părea ok, nu stăteam să repar, plecam pur și simplu. Vorbesc despre relațiile care chiar au contat pentru mine. Am momente în care mă sabotez și am noroc foarte mare cu Andrei, care este un om foarte rațional și răbdător, tot timpul mă ia și mă scutură”, a mai spus.

Bunica paternă a Ginei, mama tatălui ei, Emil Pistol, declara în trecut: „Taică-su nu a lăsat-o niciodată, el și-a iubit mereu copiii și a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine și a plecat. Eu am crescut-o și toată lumea din sat (n.red. Trivale) știe asta. După ce l-a făcut și pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Eu m-am gândit că nu e bine să-i ținem despărțiți. Am lăsat-o să plece și la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani”.

Despre relația Ginei cu tatăl ei, bunica Dumitra mai spunea atunci: „Își vorbesc, se înțeleg foarte bine, se sună de ziua lor. Eu, de exemplu, când gătesc ce-i place Ginuței și se găsește Emil pe la mine, îi dau pachet să-i ducă fetei. Și se duce până la ea în fața blocului să i-l ducă”.

Gina și Smiley (38 de ani) formează un cuplu de 5 ani, însă și-au confirmat relația abia la finalul anului 2019. Perechea are o fiică, Josephine Ana, născută pe 9 martie 2021.

