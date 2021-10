Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (38 de ani) își renovează în această perioadă dormitorul și baia din locuință. Din acest motiv, cuplul, fiica lor, Josephine Ana (7 luni), și pisica perechii, Gosha, s-au mutat temporar într-un apartament mai micuț.

Cu ce problemă se confruntă Gina Pistol în prezent. „Îmi vine să-mi plâng de milă”

„E atât de aiurea să te muți pe vremea asta cu tot cu copil, cu pisică, de la casă într-un apartament micuț. Practic mi-am luat doar câteva lucruri la mine. (…) Vă dați seama, ce să nu-i iei copilului? Că practic te gândești că ai nevoie de tot…”, a mărturisit Gina la Insta Story.

„Eu, de la o vreme încoace, sunt fără energie, nu numai fizic, și psihic. Am o stare de chef de nimic. Abia mă trezesc noaptea, de foarte multe de ori, de altfel, să o hrănesc pe fiică-mea. Abia mă urnesc să ies din casă să mă duc să mai cumpăr ce am nevoie sau să mă duc până la casă să văd cum merg lucrările”, a mai povestit.

Totodată, prezentatoarea TV a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate care nu-i dă pace. „Ideea este că nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme. Am durerea de cap pentru că nu dorm într-o poziție bună, am probleme cu cervicala și de acolo mi se trage tot”, a continuat.

„Dacă ați folosit sau folosiți vreo pernă care ajută problema asta, recomandați-mi, vă rog! Nu mai rezist cu durerea asta de cap, mă doare în valuri. Am momente când nu mă doare, dar și când vine valul de durere îmi vine să-mi plâng de milă. Abia aștept să vină primăvara”, a mai spus prezentatoarea.

Gina și Smiley formează un cuplu de 5 ani, însă și-au confirmat relația abia la finalul anului 2019. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina în 2020, pentru Unica.

„Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri. Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine. N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar, „Fain & Simplu”.

„Voi încerca să vă răspund la întrebarea: «Cu cine seamănă asta mică?». Băi, nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei, eu zic că seamănă cu mine. Bine, îmi doresc foarte mult să fi luat tot ce e mai bun și mai frumos de la amândoi. Ce pot să vă spun sigur este că e foarte expresivă. Și cred că o să devină o fetiță foarte simpatică și haioasă. Este foarte expresivă. Are ochii gri. Sunt încă gri. Mai deschis. S-au mai deschis acum”, a dezvăluit și Gina, în aprilie 2021.

