Invitată în platoul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, Cristina Spătar (48 de ani) a vorbit despre dorința ei de a se muta din România. În urmă cu aproape 5 ani, artista a divorțat de partenerul ei de viață. Fosta pereche are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Albert și Aida.

Cristina Spătar și-a dorit să se mute în afara țării. Ce a oprit-o

Cristina formează în prezent un cuplu cu un bărbat cu 21 de ani mai tânăr decât ea, Tibi (27 de ani), care lucrează în domeniul IT. Cei doi formează un cuplu de aproape 5 ani, relația lor începând la scurt timp de la divorțul solistei.

La Neața cu Răzvan și Dani, cântăreața a admis că și-a dorit în trecut să părăsească România. „La un moment dat, am vrut să o urmez pe prietena mea. Am vrut să plec în Anglia. Da, definitiv, pentru că acolo e sora mea, dar n-am primit acordul fostului soț și așa am rămas aici, în România. Am rămas și voi rămâne aici”, a spus Cristina.

Cristina Spătar, despre noul iubit: „A fost omul potrivit la locul potrivit”

„Fix de la divorț suntem împreună. L-am cunoscut cu vreo două luni înainte. M-a încurajat. Eram prieteni. (…) Am devenit confidenți, iar după divorț m-a curtat asiduu, m-a încurajat și am zis de ce nu.

A fost omul potrivit la locul potrivit. E o diferență mare de vârstă între noi. Eu n-am simțit-o ca un dezavantaj. Sincer, nu-mi fac planuri de viitor și nici nu am așteptări. Trăiesc bine. Îmi pare bine că a avut o relație bună cu copiii de la început. (…)

Nu-mi fac niciun plan, nimic. Nu mă mai mărit. Asta cu măritatul nu. Stăm așa. Cred că hârtia aia nu face decât să împartă niște bunuri la un moment dat sau să pierzi tot.

Am discutat despre căsătorie, el ar vrea, eu sunt reticentă. Am o vârstă, am împlinit 48 de ani. Trece timpul peste toată lumea. (…) El are 27 de ani”, mai declara Cristina în ianuarie 2021, în emisiunea La Măruță.

Copiii o motivează

Cristina este implicată 100% în creșterea celor mici. Potrivit ei, Aida și Albert nu-și doresc nici bonă, nici să petreacă mai mult timp cu tatăl lor, ci cu ea, iar asta o motivează să fie o mamă puternică și dedicată.

„Voi știți că eu am făcut multe fertilizări. La început mi-a fost foarte greu. Au fost foarte multe tratamente. După ce i-am avut pe copii m-am gândit că acela a fost prețul pe care a trebuit să-l plătesc pentru lucrurile mai puțin bune care mi s-au întâmplat.

Ei mă motivează. (…) Sunt atât de maturi pentru vârstele lor, sunt fantastici”, mai spunea solista în octombrie 2020, în emisiunea Vorbește Lumea.

