Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Cristina Spătar a vorbit despre divorțul de fostul soț, dar și despre noul iubit, Tibi, care lucrează în domeniul IT. În cadrul aceluiași interviu, artista a dezvăluit că a vândut o parte din bijuteriile sale pentru a-și crește copiii.

Cristina Spătar, despre divorțul de fostul soț și despre noul iubit

„Am fost întrebată. Eu am fost întotdeauna sinceră. Nu am nimic de ascuns. Mi se pare o investiție foarte bună faptul că cândva am, nu știu, investit în bijuterii pentru că uite, nu se știe niciodată. Pe mine m-a ajutat foarte mult treaba asta și am reușit să depășesc foarte bine perioada aceasta delicată”, a dezvăluit Cristina.

Întrebată de Cătălin dacă divorțul dintre ea și fostul soț s-a încheiat, solista a completat: „Divorțul a fost pe loc. La notariat. [Cu pensia alimentară] este da, un proces, dar nu îmi place să vorbesc despre asta.

De ceva timp. Nu am reușit să ajungem la un numitor comun. Copiii merg și la el din când în când. Vine îi ia. Noi nu vorbim deloc. (…) Nu avem ce să ne mai spunem.

Copiii sunt mari și el a hotărât așa, așa să fie. 9 ani am fost căsătoriți și am divorțat în urmă cu 4 ani și jumătate. 9 ani de căsnicie. (…)”, a continuat.

Cristina Spătar, despre noul iubit: „A fost omul potrivit la locul potrivit”

„Fix de la divorț suntem împreună. L-am cunoscut cu vreo două luni înainte. M-a încurajat. Eram prieteni. (…) Am devenit confidenți, iar după divorț m-a curtat asiduu, m-a încurajat și am zis de ce nu.

A fost omul potrivit la locul potrivit. E o diferență mare de vârstă între noi. Eu n-am simțit-o ca un dezavantaj. Sincer, nu-mi fac planuri de viitor și nici nu am așteptări. Trăiesc bine. Îmi pare bine că a avut o relație bună cu copiii de la început. (…)

Nu-mi fac niciun plan, nimic. Nu mă mai mărit. Asta cu măritatul nu. Stăm așa. Cred că hârtia aia nu face decât să împartă niște bunuri la un moment dat sau să pierzi tot.

Am discutat despre căsătorie, el ar vrea, eu sunt reticentă. Am o vârstă, am împlinit 48 de ani. Trece timpul peste toată lumea. (…) El are 27 de ani”, a declarat Cristina.

Cristina Spătar, despre divorț: „Pentru mine el era totul”

„Foarte greu, nu mă așteptam. Una e să te căsătorești cu un tip care știi că e foarte curtat și bogat și că toate femeile îl vor. Te aștepți să vină într-o zi una care să i se pară lui mai frumoasă. Una e să fii căsătorită cu un băiat simplu care pornește în viață o dată cu tine și într-o zi zice: «La revedere, nu mai vreau».

A fost o perioadă mai delicată. Ultimii 2-3 ani. Am înțeles mesajul pentru că lipsea foarte mult de acasă. Pentru mine el era totul pentru că nu am mamă, nu am pe nimeni, Pentru mine el și familia lui erau totul”, a mai spus Cristina despre divorț.

