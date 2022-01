Cristina Cioran (43 de ani) a născut prin cezariană o fetiță, Ema, pe 18 iulie 2021. Nașterea a fost prematură, la 29 de săptămâni de sarcină. Prezentatoarea TV a fost externată la câteva zile după, însă fiica ei a rămas la incubator, sub supravegherea medicilor, timp de 6 săptămâni. Din septembrie 2021, Ema se află acasă.

Cristina Cioran, despre al doilea copil: „Anul acesta”

Recent, Cristina Cioran a vorbit despre al doilea copil. Întrebată de unul dintre urmăritorii săi de pe Instagram dacă își mai dorește copii, prezentatoarea TV a declarat: „Mi-aș mai dori și alți copii, dar nu știu dacă vor mai veni sau va mai veni încă unul. Vom vedea anul acesta!”.

„Tot ce îmi doresc pe 2022 este să fie copilul sănătos și fericit. În momentul ăsta nu mă interesează nimic altceva și nici nu îmi fac planuri pentru nimic altceva, pentru că mă dedic în totalitate Emei. Poate sună ciudat, dar asta e realitatea în momentul de față. Nu știu mai încolo ce va fi”, a adăugat.

Prezentatoarea TV și fiica ei au contractat virusul SARS-CoV-2 în preajma sărbătorilor de iarnă. „Pe 24 decembrie am ajuns la mama, la Constanța, și Ema era ok, tușea puțin. A doua zi era un pic fornăită la năsuc. A trecut prânzul și, pe la vreo 17:00, a început să respire greu. M-am dus la spital. La o vârstă așa de mică, nicio plimbare până la spital nu este inutilă. Orice semn că ceva nu este în regulă, direct la spital!”, a povestit prezentatoarea, în emisiunea „La Măruță”.

Cristina Cioran și fiica ei, Crăciun petrecut în spital

„Acest COVID-19 ne-a lovit de primul ei Crăciun. Am ajuns la spital în Constanța. I s-a făcut test, pozitiv. Te gândești doar că vrei să fie copilul bine. Nu știu dacă m-am speriat, mă interesa să o facă să se simtă bine, să respire bine, să-și revină cât mai repede, să ne vedem mai departe de viața noastră fericită”, a continuat.

„Am vrut să plec la București, numai că medicul care a consultat-o a zis că nu este de plecat la București. Am rămas și cu stupoare am aflat că spitalul COVID-19 din Constanța nu mai există, era doar la Medgidia. Am plecat cu salvarea la Medgidia în ziua de Crăciun, am ajuns pe la 23:00 acolo. Totul foarte bine acolo, eram singurele paciente”, a completat.

„Doctorița care ne-a întâmpinat la Medgidia se numește chiar Crăciun. A fost extraordinar tot personalul. (…) Am stat două zile la Medgidia, apoi am făcut transferul la București. (…) Fetița mea n-a fost grav, din fericire. Cumva, am încercat să fim pozitive. A contat. Pe 29 ne-am externat și ne-am izolat. Revelionul l-am făcut împreună, pentru că tatăl nu a avut COVID-19. Singura mea emoție era cu mama. Dar a făcut mai multe teste și toate au ieșit negativ”, a mai spus.

„Pe 7 ianuarie am ieșit din izolare și pe 8, sâmbătă, copilul meu nu putea să respire. M-am dus la spital. Am ajuns, era o bronșită, acum este bine. Dar ca să vezi, fix a doua zi când am ieșit din izolare. Din fericire, este bine. Repet, orice semn, mergeți la medic”, a încheiat.

Fetița prezentatoarei TV s-a născut prematur, pe 18 iulie 2021. „Noi am decis să o cheme Ema de când eram însărcinată în 4 luni. Culmea e că pe 18 iulie este Sfântul Emilian”, mărturisea Cristina Cioran în octombrie 2021, tot în emisiunea „La Măruță”.

Prezentatoarea de televiziune și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, și-au confirmat relația la finalul anului trecut. Cei doi formează un cuplu de un an. Alexandru mai are un fiu în vârstă de 5 ani.

