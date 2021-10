Cristina Cioran (43 de ani) a născut prin cezariană o fetiță, Ema, pe 18 iulie 2021. Nașterea a fost prematură, la 29 de săptămâni de sarcină. Prezentatoarea TV a fost externată la câteva zile după, însă fiica ei a rămas la incubator, sub supravegherea medicilor, timp de 6 săptămâni.

Cristina Cioran, declarații în lacrimi despre nașterea prematură: „N-am văzut copilul”

„Ar fi trebuit să nasc pe 30 septembrie, iar eu am născut pe 18 iulie, de urgență. Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul cumva în posesie. Copilul meu, sufletul meu, era în incubator, slavă Domnului pentru incubatoare”, a declarat Cristina în emisiunea „La Măruță”.

„Am luat o bacterie, am făcut o enterocolită foarte urâtă. Apoi am fost la ginecolog și totul era în regulă. A trebuit să iau tratament. Apoi am fost la un spital de stat de urgență. Nu mi-au făcut mare lucru, n-aveau ce”, a continuat prezentatoarea.

„Sâmbătă am făcut o monitorizare, totul bine, toate bune și frumoase. Duminică, pe la 16, m-au apucat niște dureri, credeam că tot de la enterocolită. Am sunat la Salvare când am văzut că sângerez. La 20 fără 10 a venit, la 20:30 am născut”, a completat.

„Am fost isterică. Eu urlam și în Salvare și în spital că e prea devreme, până când medicul a spus că nu mai avem ce să facem, cum să dăm înapoi. În momentul ăla am realizat că o nasc și mi s-a părut incredibil, mă simțeam ca într-un film. (…) Te gândești la toate lucrurile, mai ales la cele negative”, a adăugat.

„Noroc cu doctorii aceștia, noroc că medicii buni fac gărzi, pentru că, dacă nu era de gardă medicul cu care am născut și neonatoloaga, nu știu ce s-ar fi întâmplat. (…) Eu eram plină de sânge, într-un maieu lung, urlam și mă zbăteam pe targă, sună apocaliptic, dar așa a fost”, a mai povestit.

„După ce am născut, atât am văzut, cum pleacă o mână… Nu am știut dacă trăiește, a trebuit să aștept să fie în siguranță copilul. Am văzut un medic care pleacă cu un copil, n-am văzut copilul. N-aveau ce să-mi spună. Partea de neonatologie a plecat cu copilul, iar partea de ginecologie a rămas cu mine, așa trebuie să fie. După 20-30 de minute a venit doamna doctor și mi-a spus că e în regulă”, a dezvăluit.

„Spitalul în care am născut era de suport COVID-19. Am încercat să mă protejez și nu m-am informat. Nu am avut lista cu ce să fac dacă… (…) A doua zi abia mi-a venit rezultatul testului COVID-19 și am putut vedea copilul la incubator. După 3 zile am fost externată. N-au putut să mă țină acolo pentru că era de suport COVID-19”, a mai zis.

„O dată pe săptămână am putut să o văd, cam jumătate pe oră. Nu sunt nici medicii de acord, pentru că un copil născut prematur are nevoie de mamă”, a continuat. „Noi am decis să o cheme Ema de când eram însărcinată în 4 luni. Culmea e că pe 18 iulie este Sfântul Emilian”, a mai spus Cristina.

