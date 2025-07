Connie Francis a murit la vârsta de 87 de ani, la două săptămâni după ce s-a dezvăluit că a fost spitalizată din cauza „durerilor extreme”. Prietenul apropiat al lui Francis, Ron Roberts, președintele casei de discuri a cântăreței, Concetta Records, a confirmat vestea pe Facebook joi, 17 iulie.

Connie Francis, starul pop al anilor ’50 și ’60, care a devenit prima femeie care a avut un hit No1 în Billboard Top 100 ca artist solo, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, miercuri, 16 iulie.

Ron Roberts a confirmat trista veste în mediul online, unde a scris: „Cu inimă grea și extremă tristețe vă informez despre trecerea în neființă a dragei mele prietene Connie Francis, survenită aseară.”

„Știu că Connie ar fi de acord ca fanii ei să fie printre primii care află de această veste tristă. Mai multe detalii vor urma mai târziu”, a concluzionat mesajul, care a fost distribuit și pe profilul oficial de Facebook al lui Francis.

Vestea vine după ce Connie Francis a confirmat într-o postare pe Facebook de pe 4 iulie că „se simte mult mai bine după o noapte bună”, la două zile după ce s-a confirmat că a fost spitalizată.

Artista a dezvăluit că a fost „supusă unor teste și controale pentru a determina cauza (cauzele) durerii extreme pe care o simt”.

Francis a făcut recent furori datorită piesei sale din 1962, „Pretty Little Baby”, care a devenit un mare succes pe TikTok, la 63 de ani de la înregistrarea sa.

Cine a fost Connie Francis

Contemporană a lui Elvis Presley și a Brendei Lee, Connie Francis a fost una dintre cele mai populare cântărețe din anii 1950 și începutul anilor 1960, cu single-uri în Top 10 precum „Who’s Sorry Now?”, „My Heart Has A Mind Of Its Own”, „Where the Boys Are” și „Don’t Break The Heart That Loves You”. Francis a fost prima femeie care a avut un hit numărul 1 în Billboard Hot 100 cu piesa sa din 1960 „Everybody’s Somebody’s Fool”.

Cântăreața s-a născut Concetta Franconero în Newark, New Jersey, în 1937. Încă de la vârsta de 4 ani, a început să participe la concursuri de talente și concursuri de frumusețe, la încurajarea tatălui ei, cântând și interpretând la acordeon.

A semnat un contract de înregistrare cu MGM Records în 1955, dar majoritatea single-urilor sale de la început nu au avut succes. Casa de discuri voia să renunțe la ea, dar tatăl ei a convins-o să înregistreze o versiune a piesei „Who’s Sorry Now?” ca ultimă încercare de a obține un hit în 1957.

Piesa a avut și ea un succes slab – până când a debutat la American Bandstand al lui Dick Clark în 1958. Apoi a devenit un hit atât în SUA, cât și în Marea Britanie, iar Francis și Clark aveau să lege o prietenie pe viață.

Cariera lui Francis a crescut de acolo, cu hituri ulterioare precum „My Happiness”, „Lipstick on Your Collar” și „Among My Souvenirs”. Albumul ei din 1959, „Connie Francis Sings Italian Favorites”, a devenit cel mai de succes album al său, iar „Everybody’s Somebody’s Fool” din anii 1960 a devenit primul ei număr 1 în Statele Unite – și primul vreodată realizat de o artistă solo în Billboard Hot 100, care fusese lansat în 1958.

Dramele din viața personală

Connie Francis a început să își piardă succesul pe măsură ce industria muzicală s-a schimbat la sfârșitul anilor 1960, apoi a suferit o serie de tragedii personale.

În 1974, a fost victima unui viol într-o cameră de motel din Long Island. A fost supusă unei operații nazale în 1977, care a făcut-o să își piardă temporar vocea, iar în 1981, fratele ei, George, a fost ucis de mafie.

În același an, și-a lansat o revenire în carieră, dar aceasta a fost împiedicată de problemele sale de sănătate mintală. Tatăl ei a internat-o în mai multe spitale de psihiatrie, iar ea a supraviețuit unei tentative de suicid în 1984.

A fost căsătorită de patru ori. Primul ei soț a fost Dick Kanellis; s-au căsătorit în 1964 și au divorțat după cinci luni. S-a căsătorit cu Izzy Marion în 1971, divorțând 10 luni mai târziu. S-a căsătorit cu Joseph Garzilli în 1973. Au adoptat un fiu, Joseph Garzilli Jr., în 1974. Cuplul s-a despărțit în 1977. S-a căsătorit pentru a patra oară cu Bob Parkinson în 1985, dar, încă o dată, căsnicia a durat doar câteva luni.

La începutul carierei sale, Connie Francis a avut o relație cu cântărețul Bobby Darin, care a încetat din viață în 9173, la vârsta de 37 de ani. Artista îl considera pe Darin ca fiind dragostea vieții ei, însă tatăl ei i-a ținut la distanță unul de celălalt.

„Mi-am dat seama că i-am permis tatălui meu să exercite prea multă influență asupra mea”, spunea ea în anul 1984.

