Oana Roman a plecat în vacanță cu fiica ei, Isabela, în Grecia. Vedeta spera să aibă parte de câteva zile de neuitat, însă încă din prima clipă lucrurile au luat o turnură neașteptată. Influencerița a fost nevoită să facă numeroase reclamații, însă nimeni nu o băga în seamă. Fiica lui Petre Roman a povestit întreaga întâmplare pe rețelele sociale.

Oana Roman, vacanță de coșmar în Grecia

În această perioadă a anului, majoritatea vedetelor pleacă în vacanță, înainte de un sezon plin de evenimente. Același lucru l-a făcut și Oana Roman, care a ales să petreacă câteva zile în Grecia, țară pe care mulți români o aleg pentru concediul de vară. Deși a ales un hotel de cinci stele, vedeta a avut parte de neplăceri încă din prima clipă.

După un zbor lung, Oana Roman a ajuns la hotelul unde trebuia să se cazeze, însă a avut parte de un șoc. Aici, condițiile erau greu de suportat, iar atitudinea personalului a revoltat-o și mai tare.

„Cea mai mare bătaie de joc trăita vreodată la un hotel. O infecţie de nedescris, o nesimțire incomensurabilă a staff-ului și o incapacitate a organizatorilor de a rezolva orice problemă. O vacanță care a costat mii de euro și care este compromisă din prima zi. O să discutăm pe larg pe parcursul zilei. Îmi va face o deosebită plăcere să explic fiecărui om ce e aici”, a afirmat Oana Roman pe pagina ei de Instagram.

Cum arăta hotelul de 5 stele

Oana Roman a plătit pentru o vacnață de cinci stele, dar hotelul la care a ajuns era departe de ceea ce ea rezervase.

„Detalii la un hotel care se vinde de 5 stele. Și am plătit 5 stele pentru 2 stele spre 3. Aveți mare grijă când alegeți ceva. De data asta noi ne-am luat ţeapă. Mare de tot. Nu ai cu cine discuta la recepție efectiv nu le pasă și te tratează ca pe un vierme. Așa arată o cameră de „5 stele” vândută cu 200 de euro pe noapte. Problema nu a fost că ne-au dat camera la 2 ci că arată așa și personalul sub orice critică. Până am ajuns la manager nu am avut cu cine discuta. Ne-au dat banii înapoi până la urmă și am plecat spre un alt hotel”, a mai spus Oana Roman.

În cele din urmă, vedeta a ajuns la un alt hotel, cu condiții de lux, iar aceasta s-a arătat încântată de noua locație. Influencerița împreună cu fiica ei, Isabela, se bucură acum de o vacanță de vis, așa cum și-au dorit.

