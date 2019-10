Compozitorul Lashawn Daniels a murit. Avea 41 de ani

Vestea decesului acestuia a fost dată de publicistul lui, JoJo Pada, care a dezvăluit că Daniels a încetat din viață din cauza unor răni suferite într-un accident rutier.

Lashawn a lucrat îndeaproape cu mai mulți producători muzicali cunoscuți din America pentru realizarea unor hituri precum „You rock my world” a lui Michael Jackson, „It’s Not Right (But It’s Okay)” al lui Whitney Houston și „Telephone”, colaborare între Beyonce și Lady Gaga.

Acesta a câștigat premiul Grammy în anul 2001 pentru cea mai bună piesă R&B, fiind unul dintre scriitorii single-ului „Say May Name” al trupei Destiny’s Child.

Daniels era căsătorit și avea trei băieți.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro