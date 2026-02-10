Actorul irlandez Colin Farrell, în vârstă de 49 de ani, a fost surprins pe 7 februarie, la Hollywood, îmbrăcat în pijamale în timpul unor cumpărături nocturne. Vedeta a sperat să scape neobservată, dar paparazzi au fost pe urmele sale.

Colin Farrell, în pijamale pe stradă

Colin Farrell își dovedește stilul relaxat chiar și în momentele obișnuite. Actorul irlandez de 49 de ani a fost surprins zilele trecute ieșind dintr-un magazin din Hollywood, California, îmbrăcat în pijamale.

Starul a ales să meargă la cumpărături purtând pantaloni de flanel alb-albastru, un tricou negru și un cardigan confortabil.

Fără semne de pază sau de un anturaj elegant, s-a mișcat prin magazin ca orice alt cumpărător nocturn, luând lucruri esențiale. Momentul i-a făcut rapid pe fani să zâmbească, mulți lăudându-l pentru cât de relaxat arăta.

Actorul se pregătește pentru revenirea în „Sugar”

Apariția lui Colin Farrell are loc în timp ce acesta se pregătește pentru un an aglomerat pe ecrane. El se pregătește pentru revenirea serialului său de pe Apple TV+, Sugar, al cărui al doilea sezon va avea premiera pe 19 iunie.

În drama neo-noir, Farrell îl interpretează pe John Sugar, un detectiv particular pasionat de filmele vechi și cu o viață secretă care se desfășoară încetul cu încetul.

Acest sezon aduce o notă personală suplimentară actorului. Prietena sa de multă vreme, Shea Whigham, s-a alăturat distribuției în calitate de contact guvernamental, legat de un nou caz de persoane dispărute.

Colin Farrell a vorbit recent cu The Hollywood Reporter despre legătura sa cu serialul și despre decorul din Los Angeles, spunând că „mi-a luat mult timp să mă îndrăgostesc de acest oraș”, dar acum vede haosul de aici ca parte a farmecului său.

Privind în perspectivă, actorul a confirmat că va reveni în rolul lui Oz Cobb în The Batman Part II, alături de Robert Pattinson. Colin Farrell a sugerat că scenariul este extraordinar și că povestea va împinge personajul lui și mai departe. Filmările sunt așteptate să înceapă mai târziu în acest an, cu o lansare planificată pentru 2027.

