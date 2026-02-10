TJ Miles și Francesca sunt în culmea fericirii. Cei doi și-au întâmpinat pe lume primul copil, cu mari emoții. Francesca a început să plângă înainte de marele moment, iar partenerul ei era vizibil emoționat. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară.
TJ Miles: – E frică cum? Ce burtă are, știi că nu s-a așteptat. Pe cuvânt! N-am mai făcut-o, dar lucrurile cele mai frumoase sunt frumoase în viață, nu? Să vă mulțumim pentru vizionare. Deci, mie nu-mi vine să cred că o să devin tată fix acum. Acum o să devin tată. Efectiv, mă pregătesc să mă duc să ajung și eu la naștere, să fiu acolo cu, you know. Ea o să nască; o pregătește acum cu anestezie, cu toate de-astea, cameră. Eu sunt îmbrăcat frumos, cu mască, să fie cât mai puțini microbi. Ce să zic, o să fiu tată în curând, asta este ultimul moment înainte de aia. Am ajuns în camera de operații. La revedere! Nu știu, am emoții, sincer, dar am. Sunt gata. Cred că eu mai mult decât Francesca, dar asta e viața, let’s go!