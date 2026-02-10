TJ Miles și Francesca sunt în culmea fericirii. Cei doi și-au întâmpinat pe lume primul copil, cu mari emoții. Francesca a început să plângă înainte de marele moment, iar partenerul ei era vizibil emoționat. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară.

Francesca, soția lui TJ Miles, a născut

Francesca a adus pe lume primul său copil și este în culmea fericirii. Soțul ei a asistat-o pe perioada nașterii, cu emoții mari. Tot momentul a fost documentat de TJ Miles, fostul concurent la Survivor.

Citește și: TJ Miles și Francisca Dulceanu s-au căsătorit religios. Primele imagini de la eveniment

TJ Miles: Deci, noi în seara asta o să fim fericiți. Eu sunt foarte fericit. Francesca plânge. Tu ce plângi?

Francesca: – Îmi e frică.

TJ Miles: – E frică cum? Ce burtă are, știi că nu s-a așteptat. Pe cuvânt! N-am mai făcut-o, dar lucrurile cele mai frumoase sunt frumoase în viață, nu?

Să vă mulțumim pentru vizionare. Deci, mie nu-mi vine să cred că o să devin tată fix acum. Acum o să devin tată. Efectiv, mă pregătesc să mă duc să ajung și eu la naștere, să fiu acolo cu, you know. Ea o să nască; o pregătește acum cu anestezie, cu toate de-astea, cameră. Eu sunt îmbrăcat frumos, cu mască, să fie cât mai puțini microbi. Ce să zic, o să fiu tată în curând, asta este ultimul moment înainte de aia. Am ajuns în camera de operații. La revedere! Nu știu, am emoții, sincer, dar am. Sunt gata. Cred că eu mai mult decât Francesca, dar asta e viața, let’s go!

Francesca, vizibil afectată

Înainte de marele moment, Francesca s-a lăsat pradă emoțiilor și fricii. Aceasta a început să plângă de entuziasm și frică privind nașterea primului său copil.

Pe de altă parte, TJ a fost extrem de emoționat și agitat. El și-a dorit să fie alături de soția lui în cele mai importante momente ale vieții lor.

Cei doi nu au vrut să știe sexul copilului până în momentul în care acesta va veni pe lume, așa că surpriza a venit în ultimul moment.

Citește și: TJ Miles și Francisca s-au căsătorit în secret: „De acum încolo noi suntem domnul și doamna Iordache”

Bebelușul a venit pe lume cu doar câteva zile înainte de Valentine’s, lucru surprinzător, pentru că Francesca trebuia să nască în primăvară.

Urmărește-ne pe Google News