Recent, în mediul online, artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) au publicat o fotografie în care sunt surprinși sărutându-se în piscină. Alături de imagine, solista a scris: „Noapte albastră”.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, ipostaze tandre în piscină

În secțiunea de comentarii, părerile au fost împărțite. Unii urmăritori i-au criticat pentru momentul intim împărtășit, alții i-au apreciat. „După mintea voastră, asta e normal?; Ne bucurăm că vă iubiți, dar mai lăsați și voi o umbră de mister;

Mă bucur pentru frumoasa voastră relație. Dar astfel de poze intime nu își au locul pe rețelele de socializare. Da’ ești tânără fetiță, mai ai de învățat multe :); Cred că e prea intim…; Ce rost își au astfel de poze? Intimitatea unei relații ar trebui sa fie sfântă”, au criticat unii.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„Lăsați fata să posteze ce vrea ea… Fiecare decide pentru el ce postează și ce nu; Nu este o poză indecentă!; Sunteți minunați! Multă sănătate și fericire!; Tineri și îndrăgostiți; Vaiii, ce frumoși sunteți ❤️”, au apreciat alții.

Imaginea o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Cleopatra și Edward s-au logodit în ziua în care solista a împlinit 18 ani. „Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine.

Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții. Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, a spus Edward, mărturisind pentru Libertatea că a avut acordul părinților artistei pentru a face marele pas.

„Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, a mai spus Cleopatra.

Când se vor căsători?

„Dacă pandemia se va opri și totul va funcționa normal, în vara anului 2021 va avea loc nunta noastră, în București. Luna de miere încă nu ne-am hotărât [unde va fi].

Noi ne dorim foarte mult să mergem în Maldive!”, a spus Edward Sanda pentru Impact.ro. Potrivit Click!, nașii perechii vor fi comediantul Dan Badea și soția lui, Mădălina.

Foto: Instagram

Citește și:

Reacția Reginei Elisabeta a II-a după interviul Ducilor de Sussex cu Oprah

Gina Pistol a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă. Primele declarații ale lui Smiley

Ce a făcut Teo când un coleg de clasă i-a zis Maiei că este adoptată: „Era unul care o chinuia!”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro