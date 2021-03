Ce a făcut Teo când un coleg de clasă i-a zis Maiei că este adoptată: „Era unul care o chinuia!”

Teo Trandafir (52 de ani) este o mamă iubitoare și și-a crescut fiica, pe Maia, care în mai va împlini vârsta de 17 ani, cu mult devotament. De-a lungul anilor, ca orice părinte, Teo s-a confruntat cu diverse probleme legate de copilul ei, pe care le-a depășit în stilul său caracteristic, făcând apel la rațiune, bun simț, dar și ingeniozitate.

Îndrăgita vedetă de televiziune i-a povestit recent lui Cătălin Măruță cum a depășit momentul în care unul dintre colegii de clasă ai Maiei, i-a spus, pe vremea când fata ei era mică și nu știa ca Teo nu este mama ei naturală, că este adoptată. Copiii sunt răutăcioși și Teo, probabil, se aștepta ca un asemenea lucru să se petreacă la un moment dat. Iritată de atitudinea băiatului care i-a supărat fata, Teo s-a dus într-o zi la școală îmbrăcată într-un costum pe care îl avea de la fimări – în uniformă de polițist și cu o armă din plastic la brâu -, pentru a-i da o lecție de neuitat elevului răutăcios.

„L-a școală, colegii i-au spus că este adoptată. Chiar i-au spus că nu se joacă alături de ea din cauza asta. Dar era unul, un coleg, care o chinuia. A fost un moment când am vrut să mă duc la școală… Și chiar am făcut-o. Cum spuneam, era unul care o tot zdrăngănea cu vătraiul prin gard și-mi aduc aminte cum am deschis ușa aia, eram îmbrăcată în polițist, cu arma de plastic, jucam într-un serial atunci, și l-am văzut pe ăsta mic… M-am dus la el și i-am spus așa: băi, de fiecare dată când îi spui Maiei Trandafir că nu are mama, acum uită-te la mine, ARE și aia sunt eu! Și știu drumul! Aia am făcut, Cătălin”, a povestit Teo, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

