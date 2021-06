După aproape 9 luni de la logodnă, în iunie 2021, Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au mutat împreună în București. De curând, cuplul a dezvăluit când va avea loc nunta lor și cum va arăta evenimentul.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au dezvăluit când se vor căsători și cum va arăta evenimentul

Perechea s-a logodit în ziua în care solista a împlinit 18 ani, mai precis pe 6 octombrie 2020. „Cererea a fost frumoasă, intimă.

Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, mărturisea Cleopatra Stratan anul trecut.

Edward a avut binecuvântarea tatălui artistei, Pavel Stratan. „Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine.

Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții. Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, a spus și Edward atunci.

Despre nuntă, Cleopatra și Edward au dezvăluit la Antena Stars: „Vara asta [va fi], la final de vară. Suntem în pregătiri. Ne-am gândit la toate detaliile, dar le pregătim din timp.

Pentru noi, nunta e un eveniment simplu, pentru că noi considerăm că viața de cuplu contează, ceea ce trăim noi contează, nu nunta și nu petrecerea.

De aceea vrem să facem totul la nivel de suflet, restrâns, doar cu oamenii dragi aproape, familia, pentru ca ei să fie alături de noi în ziua respectivă”.

„Vrem să facem ceva simplu, modern. În general nu funcționăm după mentalități ca «domne, așa se face, că dacă nu…». Fiecare tradiție depinde de gusturile fiecăruia, adică noi o să facem în funcție de cum ne place nouă”, a mai adăugat cuplul.

După logodna perechii din octombrie 2020, Olimpia Sanda, mama artistului, spunea că solista este „fata ideală pentru fiul ei”. „Eram fana Cleopatrei de când era mică. Ducându-se pe la ei [Pavel și Cleopatra] pe la studio, Edi, știind că o iubesc enorm, m-a întrebat dacă vreau să vin să o întâlnesc.

Nu era nicio poveste între ei acum circa 3 ani. Ne-am întâlnit. Nu-mi venea să cred. Eu o iubesc pe Cleopatra de când era ea mică. Este fata pe care mi-o doresc pentru băiatul meu.

Așa trebuie să arate nora perfectă, cu sufletul și caracterul ei. Așa mi-o doream eu. Nu m-am așteptat niciodată, dar dacă așa s-a întâmplat…”, declara Olimpia Sanda în 2020.

