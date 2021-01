Edward Sanda (23 de ani) și mama lui, Olimpia, au fost invitați în platoul emisiunii La Măruță unde mama solistului a dezvăluit cum a aflat că fiul ei formează un cuplu cu artista Cleopatra Stratan (18 ani).

Cum a aflat mama lui Edward Sanda că fiul ei și Cleopatra Stratan sunt împreună

Olimpia a fost fană a Cleopatrei încă de la lansarea primei sale piese, Ghiță. „Mama soacră în curând. Ne pregătim încet-încet. (…) Eu o iubesc pe Cleopatra de când era ea mică.

Este fata pe care mi-o doresc pentru băiatul meu. Așa trebuie să arate nora perfectă, cu sufletul și caracterul ei. Așa mi-o doream eu. Nu m-am așteptat niciodată, dar dacă așa s-a întâmplat …”, a declarat Olimpia Sanda.

„Eram fana Cleopatrei de când era mică. Ducându-se pe la ei pe la studio, Edi, știind că o iubesc enorm, m-a întrebat dacă vreau să vin să o întâlnesc. Nu era nicio poveste între ei acum circa 3 ani. Ne-am întâlnit. Nu-mi venea să cred”, a completat.

„Anul trecut în februarie îl observam pe Edi că dă mesaje. Mai intram pe la el pe acolo, dar nu voia să-mi spună. La câteva zile mi-a spus. A fost cea mai frumoasă zi”, a adăugat Olimpia.

Cleopatra și Edward s-au logodit în ziua în care solista a împlinit 18 ani. „Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine.

Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții. Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, a spus Edward, mărturisind pentru Libertatea că a avut acordul părinților artistei pentru a face marele pas.

„Cererea a fost frumoasă, intimă. Am vrut să ne ferim de ochii lumii. Am considerat acest pas ceva foarte special. M-a cerut chiar când am împlinit 18 ani”, a mai spus Cleopatra.

