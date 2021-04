Claudia Neghină a devenit mamă pentru prima oară. Modelul a dat naștere unei fiice, Sofia, pe 21 aprilie 2021. „Cea mai frumoasă zi din viața mea: astăzi, la 8:00, a venit pe lume prințesa mea, Sofia!

Nu există cuvinte să descriu ceea ce simt, efectiv nu m-aș dezlipi de ea… și sentimentul este reciproc! Vă mulțumesc tuturor pentru frumoasele gânduri, suntem bine și sănătoase amândouă”, a scris Claudia în mediul online.

Claudia Neghină a devenit mamă! Prima imagine cu modelul și cu fiica ei

„Felicitări! Să fie sănătoasă și să aibă o viață perfectă!; Felicitări, mămică frumoasă!!!! Să fiți sănătoase, să vă bucurați de fiecare clipă!; Bine ai venit pe lume, Sofia! Felicitări!!!; Să fie sănătoasă și fericită!!!”, au scris Adelina Pestrițu (34 de ani), Ilinca Vandici (34 de ani), Monica Roșu (33 de ani) și Crina Abrudan (43) în comentariile postării.

Adelina este mama unei fiice, Zenaida Maria (2 ani), din mariajul cu Virgil Șteblea, Ilinca are fiu, Zian (3 ani), alături de soțul ei, Andrei Neacșu, iar Monica a devenit mama unei fiice, Alia Maria, pe 8 februarie 2021.

Cum a ales Claudia numele fiicei sale

Pentru fiica ei, Claudia a ales numele Sofia. „Tot timpul mi-au plăcut copiii și am lucrat cu ei. Eu am făcut liceul pedagogic. Multe prietene au copii și mi-e foarte drag de ei. Nu am avut niciodată instinctul matern.

Am avut cumva presimțirea că o fetiță mă așteaptă. Nu știu de ce. (…) Cred în spiritualitate. Chiar în ziua în care am aflat că o să am o fetiță, nu a fost un vis, a fost o certitudine, m-am trezit din somn și am avut numele în gând, Sofia.

Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia. Nu am pe nimeni în familie, nu m-am uitat la vreun film. A fost un semn”, mărturisea Claudia în ianuarie 2021, în emisiunea Vorbește Lumea.

Pe întreg parcursul sarcinii sale, Claudia a oferit sfaturi pentru viitoarele mămici: „(1) Hidratarea, minim 2 litri de apă pe zi, ne ajută pentru prevenirea retenției de apă și de asemenea previne apariția vergeturilor. Apă, nu sucuri sau băuturi îndulcite!

(2) Mișcarea ușoară (dacă sarcina vă permite), activează circulația, stimulează vascularizarea la nivelul articulațiilor, combate grețurile și somnolența, îmbunătățește starea de spirit și te menține în formă.

(3) Găsește-ți activități care îți fac plăcere și te relaxează. Starea ta se transmite bebelușului! (4) Hidratează-ți pielea zilnic cu uleiuri și loțiuni naturale pentru a preveni apariția vergeturilor”.

