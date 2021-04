Timp de 15 ani, Andreea Liptak Spiridon (42 de ani) a lucrat în televiziune. Alături de soțul ei, Răzvan Spiridon, Andreea a părăsit lumea televiziunii și s-a dedicat unei afaceri cu cosmetice. Împreună, cuplul are două fiice, Maia (15 ani) și Sofia (12 ani).

Cu ce se ocupă acum Andreea Liptak, fosta prezentatoare a știrilor Pro TV

De curând, Andreea a decis să revină în atenția publicului, însă nu la TV, ci în mediul online. „Au fost multe momente în care m-am gândit dacă social media este un loc potrivit unde să investesc timp, energie și informație.

Am ezitat întotdeauna în a lua o decizie definitivă. Mai degrabă am preferat să iau câte o pauză. Dar de fiecare dată am revenit. Intențiile s-au schimbat și ele, în timp. Felul în care le-am exprimat.. la fel, s-a rafinat. Concluzia este că sunt aici. Evident, cu un scop. Ca fiecare dintre voi, de altfel!

Până la urmă, cred că acest loc poate fi și un cadru în care putem să aducem plus valoare unii în viețile celorlalți. Acum.. fiecare înțelege prin valoare ceea ce poate și ceea ce vrea. Ceea ce este el.. în definitiv. Așadar.. Povestea continuă..”, a scris fosta prezentatoarea TV pe Instagram.

Andreea Liptak: „Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce”

„Provin dintr-o familie simplă: tata, ospătar încă de pe vremea lui Ceaușescu, mama, muncitoare în trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fără bunici și fără mamă. Am terminat o facultate și apoi încă una, pentru că am fost învățată că dacă ai carte, ai parte.

Eram studentă la Științe Economice și m-am angajat la Pro TV Arad în urmă cu 20 de ani, ca să îmi câștig existența. Nu am moștenit nimic, că nu am avut ce, doar bunul simț. 6 luni am muncit în Pro TV fără un ban, pentru că, pe vremea aceea, mai întâi demonstrai, apoi ți se dădea o șansă”, scria Andreea Liptak în trecut în mediul online.

Cu mai mulți ani în urmă, Andreea și soțul ei au făcut un credit bancar în franci elvețieni. La scurt timp, francul a devenit de 3 ori mai scump. Pentru a-și putea achita ratele, fosta prezentatoare și soțul ei au fost nevoiți să aibă mai multe joburi.

„Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, multi-level, că să putem supraviețui rămânând etici. Un model de business de care au fugit toți corporatiștii din jurul nostru pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!).

Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara, fiind antreprenor. Mă uitam în ochii fetelor mele (dacă nu dormeau când ajungeam acasă epuizată) și știam că într-o zi o să avem ceea ce merităm.

Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia! Mă interesează să muncesc cinstit, nu dau doi bani pe reputație”, mai scria Andreea Liptak în trecut.

