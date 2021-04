De mai bine de un an, gimnastul Marian Drăgulescu și iubita lui, Simona Carmen, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Perechea s-a cunoscut înainte de ziua de naștere a tinerei. Simona este inginer.

Cine este iubita lui Marian Drăgulescu. „Ne dorim copii”

„Viața e frumoasă și merită trăită. Cred că sportul te învață foarte bine acest lucru. Am avut și multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăț din lucrurile pe care le-am greșit și să îmbunătățesc pe viitor!

Important este că ne potrivim, ne completăm. E ok, ne cunoaștem de un an și puțin. Nu este greu de uitat când ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cu cinci zile înainte de ziua ei de naștere!”, a spus Marian Drăgulescu.

Atât sportivul, cât și Simona își doresc să-și întemeieze o familie, însă nu se grăbesc. „Ne dorim copii. Bineînțeles că vrem să fim un cuplu și din punct de vedere legal, să ne căsătorim.

Le luăm ușor, nu ne grăbește nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simțim bine”, a mărturisit Marian Drăgulescu într-o emisiune TV.

Din anul 2006 până în 2009, Marian a fost căsătorit cu Larisa Drăgulescu. Fostul cuplu are doi copii, o fiică și un fiu. Marian și Larisa păstrează legătura pentru binele copiilor lor.

La un an de la divorțul de Larisa, sportivul s-a recăsătorit cu o tânără numită Corina. Perechea a divorțat în anul 2019. Deși au încercat să-și salveze relația, în cele din urmă, Marian și Corina s-au separat.

„Noi ne-am… Am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok!”, a declarat gimnastul în 2019.

Marian Drăgulescu a fost invitat în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai pentru a vorbi deschis despre cariera lui sportivă, viața personală, momentele dificile întâmpinate de-a lungul anilor, dar și despre scandalurile în care a fost implicat. Emisiunea se difuzează marți, pe 20 aprilie 2021, de la 23:15.

