Cine este Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, sezonul 2

Daniel Pavel prezentatorul celui de-al doilea sezon „Survivor Romania” a renunțat la cariera sa de ofițer în marina comercială pentru a deveni om de radio și televiziune. A fost prezentor al emisiunii „Business On Air”, la Radio France International, program premiat de CNA în 2015. De asemenea, a prezentator al unei emisiuni săptămânale de la Antena 3.

Daniel Pavel a fost și redactor-șef al Penny FM, un proiect de succes pe piața din România. Acesta s-a mutat în Austria de ceva timp, iar de acolo a plecat în Republica Dominicană pentru a fi alături de concurenții Survivor România.

Daniel Pavel, despre participarea la Survivor România, sezonul 2

„Pentru mine, Survivor România reprezintă, în egală măsură, cea mai mare provocare profesională de până acum, cât şi oportunitatea testării unor limite de anduranţă fizică şi psihică, pe care le întâlneşti în viaţă doar dacă ai noroc. Şi mă refer la noroc aşa cum îl vedeau anticii, adică acel noroc care îi favorizează, exclusiv, pe cei puternici şi curajoşi.

Telespectatorii vor avea ocazia să vadă în sezonul al doilea, aşa cum s-au obişnuit, oameni cu o ambiţie şi o determinare ieşite din comun. E un privilegiu pentru mine să fiu alături de aceşti concurenţi, să le observ şi comentez evoluţiile. Voi încerca să le transmit celor de acasă cât mai mult din emoţiile lor uriaşe”, a declarat Daniel Pavel.

Pasionat de sport, acesta a practic înot de performanță, judo, polo, scrimă și arte marțiale. Pentru a face față traseelor dificile din Republica Dominicană, alături de echipele formate din Faimoși și Războinici, acesta s-a antrenat cu fratele său, instructor de fitness.

„Am noroc să am în familie antrenorul perfect, pe fratele meu, care este instructor de fitness. El se află în România, așa că ne-am adaptat la această situație și am primit setul de antrenament prin skype. Ca fost înotător de performanță, o vreme am folosit facilitățile oferite de bazinele publice din Viena. Fiind însă un an atipic, din cauza pandemiei, mare parte din bazine au fost închise, așa că acum am găsit un refugiu în jocuri periodice cu mingea de fotbal și baschet”, a povestit Daniel Pavel, potrivit Kanal D.

