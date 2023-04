Cine este Codruța Filip de la „Te cunosc de Undeva!”. A studiat pedagogia și dreptul, dar a ales muzica

Codruța Filip a cucerit deja publicul de la prima ediție a emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Frumoasa blondă este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară și este deloc străină de platourile de filmare de la Antena 1.

Artista s-a căsătorit, în luna octombrie a anului trecut, cu Valentin Safira, cu care face echipă și la celebra emisiune de transformări.

Cine este Codruța Filip de la „Te cunosc de undeva!”

Pe numele ei complet Codruța-Elena Sanfira Filip, artista provine dintr-o familie în care muzica s-a aflat pe primul loc, fiind întotdeauna sprijină de cei dragi atunci când a venit vorba de cariera ei.

Deși a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași și a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din București, Codruța Filip și-a urmat inima și a pornit pe o cu totul altă cale: cea a muzicii.

Cântăreața de muzică populară mai are și un master în Dreptul Universitar, notează Kfetele.

Codruța Filip a lucrat și ca model pentru o faimoasă casă de modă și a cântat în formația „Codree”. A îmbinat un timp muzica cu un alt loc de muncă, fiind și consilier al vicepreședintelui Curții de Conturi din București.

A dat pedagogia pe muzică

Și-a dat seama că nu i se potrivește rolul de educator pe când era la liceu, în momentul în care a început practica.

„În clasa a X-a, în liceu, mi-am dat seama că profesia de cadru didactic, pe care mi-o doream, nu mi se potrivește pentru că nu am suficientă răbdare cu copiii și pentru că la Liceul Pedagogic trebuie să faci practică. Când am început să merg pe la grădiniță am zis nu, nu e de mine. Trebuie să mă reorientez spre altceva. Și am zis OK, fac muzică, îmi place foarte tare”, a povestit Codruța Filip pentru Click.

„Am vrut să dau admitere la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, la secțiunea de Piloți militari. În ziua probei medicale, trecusem toate evaluările, dar mai era o evaluare, și anume, la spate, la coloana vertebrală. (…) A zis: „Respins!”. Mi-a spus să vin anul următor. Și aia a fost. Mama s-a bucurat foarte tare, în sufletul ei, cu un singur copil, fată pilot militar nu ar fi vrut. (…) Atunci, am ales să dau la Facultatea de Drept. Am intrat și… restul e poveste”, a mai spus cîntâreața de muzică populară.

Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au căsătorit civil în 2022

Chimia dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira este evidentă atât pe scenă, cât și în afara ei. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Teo Show” de la Kanal D.

„Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nicio șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic”, a povestit Valentin Sanfira la Kanal D.

„M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: ”Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!”. Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: „Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?”, a mai spus artistul.

Înainte de a participa la „Te cunosc de undeva!”, cei doi au prezentat împruenă rubrica „Dragoste și Aventură!” de la Antena 1.

Codruța și Valentin fac echipă la „Te cunosc de undeva!”

Codruța Filip și Valentin Sanfira formează un cuplu nu doar în viața reală, ci și pe scena „Te Cunosc de undeva!”. Cei doi au acceptat cu inima deschisă provocarea show-ului de transformări de la Antena 1.

„Am primit cu mare bucurie şi cu multă emoţie propunerea de a participa în acest sezon Te cunosc de undeva! Nu mi-e teamă de canto, ci mi-e teamă de acest pachet complet pe care trebuie să îl parcurgi pentru fiecare transformare. Singura mea temere este că nu voi putea să intru cu totul în personaj, de fiecare dată. Şi mai ştiu că nu funcţionez bine atunci când sunt stressată, aşa că aici va trebui să mai lucrez eu puţin. În rest, abia aşteptăm să începem, mă bazez mult pe partenerul meu, pe care l-am informat deja că vom repeta non-stop, pentru că vrem în primul rând să fim noi pe deplin mulţumiţi şi totodată să evoluăm de la gală la gală!”, a afirmat Codruța Filip când s-a aflat că va face parte din concurenții noului sezon al „Te cunosc de undeva!”.

La rândul lui, Valentin Sanfira a declarat: „Show-ul ăsta vine cu o provocare imensă pentru mine: mă va scoate total din zona de confort. Ştiu foarte bine formatul, dar mai ştiu şi că nu mă voi lua aşa în serios, cum ştiu că o va face partenera mea, care este o fire foarte competitivă. Eu sunt omul momentului, bucuros că a pornit la drum în această aventură şi abia aştept să ne descopere şi telespectatorii!”.

