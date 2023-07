Cillian Murphy, dietă extremă pentru transformarea fizică din filmul „Oppenheimer”: „Nu recomand”

Cillian Murphy a adoptat o dietă extremă pentru a se transforma în omul de știință J. Robert Oppenheimer pentru filmul „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan.

Pentru a deveni „părintele bombei atomice”, starul a făcut foamea și a reușit să devină fizicianul „slăbit”. Filmul îl urmărește pe omul de știință în timp ce proiectează bomba atomică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte a proiectului ultrasecret Manhattan.

Cillian și-a transformat corpul în cinci luni

Cillian nu crede că transformarea la care a recurs este una sănătoasă. Starul a povestit pentru New York Times cum i-a luat mai mult de cinci luni pentru a se pregăti atât fizic, cât și emoțional pentru rol.

El a recunoscut că a adorat pregătirea fizică pentru rol, spunând cum a vrut să slăbească pentru a-i oferi lui Oppenheimer o „privire sălbatică,” care să transmită faptul că nu mânca niciodată.

„Îmi place să joc cu corpul meu, iar Oppenheimer avea o siluetă distinctă, pe care mi-am dorit să o obțin și eu”, mărturisește el.

A slăbit destul de mult, dar și costumele pe care le-a purtat, și care au fost ajustate ca să i se potivească, l-au ajutat să intre cât mai bine în pielea personajului. „Era foarte slab, aproape piele și os, trăia doar cu martini și țigări. Avea acești ochi strălucitori și mari, așa că am lucrat mult la silueta și expresiile lui înainte de a începe”, mai spune Cillian Murphy.

Cillian Murphy nu promovează dietele extreme

A pierdut mult în greutate, dar nu este adeptul dietelor extreme. „Devii puțin competitiv cu tine, ceea ce nu este sănătos. Nu recomand”, a spus el pentru The Guardian.

Actorul nu a vrut să dezvăluie exact cât a slăbit pentru rol, dar a povestit cum agitația de la filmări l-a făcut să înceteze să se mai gândească la mâncare. „Am dormit câteva ore în timpul filmărilor”, precizează Cillian.

„Am trecut peste un prag în care nu îmi făceam griji pentru mâncare sau nimic. Eram într-o stare de hiper…, dar a fost bine pentru că personajul era așa. Nu mânca niciodată”, susține el.

„Avem mult timp pentru pregătire, Chris dedică întotdeauna mult acestui lucru, ceea ce îmi place”

Cillian a povestit, de asemenea, cum regizorul Nolan le-a dat vedetelor aproximativ șase luni să se pregătească înainte de filmare. „Avem mult timp pentru pregătire, Chris dedică întotdeauna mult acestui lucru, ceea ce îmi place, așa că am avut aproximativ șase luni înainte de a filma efectiv”, a mai spus starul pentru Associated Press

Emily Blunt preia rolul lui Kitty, soția fizicianului Oppenheimer, în timp ce Florence Pugh îl interpretează pe Jean Tatlock, un psihiatru, membru al Partidului Comunist și prieten apropiat al lui J Robert Oppenheimer.

Filmul este adaptat după cartea American Prometheus: The Triumph And Tragedy Of J Robert Oppenheimer, de Kai Bird și Martin J Sherwin.

