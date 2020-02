Exclusiv! Chef Joseph Hadad, prima declarație după ce a părăsit spitalul

După ce i s-au făcut mai multe analize și a fost consulatat de medici, s-a aflat că celebrul bucătar a suferit o scădere a tensiunii. Astfel, doctorii i-au recomandat să își mai elibereze programul și să nu se mai suprasolicite.

La ieșirea din spital, chef Hadad a făcut primele declarații.

„Dragilor, sunt bine! Asta e cel mai important. As vrea sa clarific in primul rând că nu a fost vorba de infarct. Sunt deja mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a supra solicitării. Vă doresc tuturor sănătate!”, a transmis Joseph Hadad pentru Unica.ro.

De asemenea, bucătarul a transmis și un mesaj pe Facebook, în care își anunță fanii că se simte mai bine.

„Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum ma simt mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a supra solicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic”, a scris chef Hadad pe rețeaua de socializare.

Sursă foto: Instagram

