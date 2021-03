Dani Oțil (40 de ani) și iubita lui, modelul Gabriela Prisăcariu (28 de ani), vor deveni părinți. În emisiunea Neața cu Răzvan și Dani, săptămânal, Ruxandra Luca, blogger și mama a trei copii, are o rubrică de parenting. În cadrul acesteia, Răzvan Simion și Dani Oțil aduc diferite subiecte în discuție, deseori dezvăluind informații mai puțin cunoscute despre ei.

După mai multe sfaturi privind somnul bebelușilor, Dani a numit-o pe Ruxandra o mamă „aproape perfectă”, susținând că abia la al patrulea copil ar putea fi cu adevărat „mama perfectă”, în cele din urmă încurajând-o să mai facă încă un copil.

Ce spunea Dani Oțil înainte să anunțe că va deveni tată

Totodată, printr-o glumă, moderatorul a motivat și decizia de a nu deveni deocamdată tată. „Să ne facă și nouă copii. Să nu mai muncim noi”, a spus asistenta TV Ramona Olaru. „Eu d-aia nu fac copii, că o să am vergeturi. La Florin [Ristei] o să fie mai greu, că trebuie să i-l facă direct mulatru”, a glumit și Dani.

În aceeași ediție, Dani mărturisea că nu se simte pregătit să devină tată. Făcând referire la incidentul din platoul Acces Direct, în timpul căruia Mirela Vaida a fost atacată în direct cu o piatră de către o femeie goală, prezentatorul a mărturisit că nu are încă o direcție stabilită în viață.

„N-am nicio direcție în viață. Uneori mi-aș fi dorit să am direcția unui om dezbrăcat cu o piatră în mână”, a spus Dani. În timpul aceleiași rubrici, prezentatorul și-a amintit câteva lucruri din propria copilărie.

„Mama li se plângea rudelor că eu plângeam prea mult. Și un unchi a zis: «Lasă-l să plângă, că obosește el și adoarme». După 2 ore jumate de plâns și vânăt, m-a liniștit mama cumva. Nu prea mă lua mama în brațe”, a mărturisit Dani.

Dani și Gabriela s-au logodit la începutul anului 2020. Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, de sărbători, în timpul vacanței petrecute de pereche acolo. Deși ar fi urmat să-și oficializeze relația în 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, perechea s-a văzut nevoită să-și anuleze planurile.

Cum a reacționat mama lui Dani Oțil când a aflat că prezentatorul s-a logodit

Cea mai bucuroasă a fost mama prezentatorului TV. Aceasta dorindu-și de ceva timp ca fiul ei să se căsătorească. „A plâns mama când i-am zis, dar nu știu dacă a plâns de bucurie sau de … Am pus inelul la cală. Nu am simțit să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă și eu visam să-l dau la o mare albastră.

După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult și m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi dai inelul în aceeași zi când îl bați pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină”, a mărturisit Dani Oţil anul trecut, potrivit OK! Magazine.

