Ce salariu are Cătălin Măruță. Prezentatorul a fost întrebat dacă se apropie de cel al Andreei Esca: „Să depășim momentul”

Cătălin Măruță a fost pus față în față cu testul poligraf, iar una dintre întrebările delicate a fost cu privire la salariul său. Totul s-a întâmplat în cadrul emisiunii „La Măruță”, care a împlinit 18 ani. Iată cum s-a desfășurat totul.

Cât câștigă Cătălin Măruță

Emisiunea „La Măruță” a împlinit 18 ani, lucru marcat printr-o ediție specială. Producția este una dintre cele mai longevive și iubite emisiunii din România, care datează din 2007.

De-a lungul oamenilor, Cătălin Măruță a devenit cunoscut drept unul dintre cei mai vechi oameni de televiziune și divertisment.

„18 ani… o viață întreagă de emoții, oameni, povești și momente care mi-au rămas în suflet. Am crescut odată cu această emisiune și cu cei care ne urmăresc zi de zi.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost parte din drum: colegi, invitați și public pentru că, datorită lor, această emisiune nu e doar o producție TV, ci o bucată din viața mea”, a mărturisit prezentatorul.

În ediția specială de ieri, Cătălin Măruță avut parte de o provocare cu totul diferită. A fost testat cu poligraful și a primit mai multe întrebări incomode, inclusiv cea despre salariul său.

Greta, colega lui, a fost cea care a pus întrebările incomode. Iată ce a răspuns Măruță, întrebat despre salariul său

Greta: Salariul tău crezi că se apropie de salariul Andreei Esca?

Cătălin Măruță: Niciodată, cred! Greta: Cred că ai ceva de spus… ești cam nesincer aici, Cătălin. Avem un „spike” pe grafic!

Octavian: Cătălin? Cătălin?

Cătălin Măruță: Nu… au crescut… echipa!

Greta: Cătălin, fii sincer!

Octavian: N-a fost!

Greta: Nu prea ai fost sincer…

Cătălin Măruță: Greta, eu zic să depășim momentul ăsta…

Testul sincerității

Cătălin Măruță a mai fost întrebat și despre alte subiecte delicate. El a fost întrebat ce personaje îl obosesc pentru că vorbesc prea mult. Măruță a fost sincer și i-a nominalizat pe Horia Brenciu și Adrian Enache, care vorbesc mai mult decât el.

Când a fost întrebat dacă a enervat vreun invitat în timpul emisiunii, Măruță a spus „poate sunt ei prea sensibili”, apoi a mărturisit că este vorba despre Ioana Ignat, dar și Marcel Pavel, oameni pe care i-a supărat în timpul emisiunii.

Totodată, Măruță a povestit că i-a făcut o farsă Monicăi Tatoiu, pentru care el și echipa au fost reclamați la poliție și din cauza căreia nu a mai venit niciodată la el în emisiune.

