Gabriela Cristea (46 de ani) a dezvăluit recent în mediul online că nu se simte întocmai bine. Vedeta de televiziune și soțul ei, artistul Tavi Clonda (40 de ani), au împreună două fiice, Iris Thea Selena (2 an) și Victoria Bella Margot (3 ani).

Ce probleme de sănătate are Gabriela Cristea. „Am început săptămâna cu bine”

De curând, fiicele perechii au ajuns de urgență la spital. „Gabriela era la emisie. Am rămas cu amândouă acasă și, când am văzut febră 39,9, am chemat salvarea, pentru că m-am panicat. Eu am făcut tot ce se putea…

Spaima a fost groaznică pentru că nu scădea sub 38,8. Le-am dus la spital, au rămas internate. Au făcut analize și a fost o laringită virală, deci nu a necesitat antibiotice.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Acum este mai bine Victoria, este ținută sub control. Are un tratament, la fel și Iris. E haos. Fiecare are tratamentul ei”, a dezvăluit Tavi Clonda la Antena Stars, potrivit Spynews.

După această experiență îngrijorătoarea, Gabriela a dezvăluit că nici ea nu se simte prea bine. „Pe principiul oamenii șmecheri răcesc vara, eu am o ușoară răgușeală și fac niște aerosoli. Am început săptămâna cu bine.

După ce fac aerosoli o să mă și odihnesc jumătate de oră și după plec la studio. Stați liniștiți, că pot să vorbesc foarte bine și mă rezolv imediat cu aerosoli.

Fac și eu aerosoli și copiii, ca să fim așa «în tandem» cu toții, să nu cumva să nu facem lucrurile împreună”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

Citește și:

Motivul din cauza căruia Gabriela Cristea a făcut atac de panică: „Habar n-aveam ce mi se întâmplă”

Gabriela Cristea duce o nouă luptă cu firma lui Marcel Toader, la doi ani de la decesul omului de afaceri

Cum arăta Gabriela Cristea când s-a lansat în televiziune. „La fiecare emisiune mă machiam singură”

Care este secretul relației dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda

„Secretele fericirii în cuplu sunt, după părerea mea, trei la număr. Cel puțin așa este la mine și la Gabi. În primul rând, comunicarea trebuie să fie bună, viața sexuală trebuie să fie activă și după ce apar copiii și, în al treilea rând, niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viață.

Ar mai fi și altele, dar, în opinia mea, astea sunt cele mai importante”, declara Tavi Clonda în urmă cu ceva timp, potrivit WOWbiz. „Întâlnirea cu el [Tavi] mi-a întors viața cu susul în jos, mi-a schimbat valorile și mi-a alinat zbuciumul sufletesc.

Suntem de peste 6 ani împreună și am construit împreună cât pentru 6 vieți. Abia aștept să văd ce o să mai vină! #victorienii #taticlonda #loveofmylife”, scria și Gabriela Cristea în 2019, în mediul online.

Foto: Instagram