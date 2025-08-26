Ce pensie are Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu duce o viață modestă

Valentin Ceaușescu (77 ani), cel mai mare dintre copiii lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, și singurul care mai este în viață, trăiește o viață discretă, departe de ochii curioșilor și de atenția publică. Zoe și Nicu, ceilalți copii ai fostului cuplu prezidențial, au încetat din viață după decăderea regimului comunist.

Ce pensie are Valentin Ceaușescu

Valentin Ceaușescu a ales întotdeauna să stea departe de lumea politică, nefiind atras de funcțiile publice, spre deosebire de frații săi mai mici. Acesta și-a dedicat viața studiului și cercetării în domeniul fizicii, fiind absolvent al Facultății de Fizică a Universității din București.

Fiul lui Nicolae Ceaușescu și-a început cariera la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, încă de la începutul anilor 1970 și a rămas fidel acestui domeniu până la pensionare.

După ce timp de 40 de ani s-a dedicat cercetării în fizică, Valentin a ieșit la pensie. Potrivit Cancan, acesta are o pensie de aproximativ 3000-4000 de lei, sumă ce reflectă statutul lui de fost cercetător.

În comparație cu imaginea de opulență reflectată de soții Ceaușescu în anii dinaintea Revoluției din 1989, situația lui Valentin Ceaușescu este una modestă.

Gigi Nețoiu, dezvăluiri despre fiul cel mare al soților Ceaușescu

Gigi Nețoiu a vorbit despre Valentin Ceaușescu și felul în care viața lui s-a schimbat odată cu execuția părinților săi, pe 25 decembrie 1989.

”Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de trei-patru mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (n.r. execuției părinților). I-au distrus familia, i-au distrus copiii… Tot! Asta e democrația? Să fie judecat, condamnat, nu să fie împușcat ca ultimul om. Totuși a făcut și lucruri bune. Cine e perfect? Analizează și cu bune și cu rele. Ăștia care au venit după au făcut doar lucruri bune?”, a afirmat Gigi Nețoiu.

Deși Nicolae și Elena Ceaușescu au deținut o avere uriașă, Valentin Ceaușescu duce o viață modestă. Acesta a preferat să nu aibă apariții în spațiul public, alegând să rămână în România după decesul părinților săi și căderea regimului comunist.

