Ce pensie are Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu duce o viață modestă

Valentin Ceaușescu (77 ani), cel mai mare dintre copiii lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, și singurul care mai este în viață, trăiește o viață discretă, departe de ochii curioșilor și de atenția publică. Zoe și Nicu, ceilalți copii ai fostului cuplu prezidențial, au încetat din viață după decăderea regimului comunist.
Valentin Ceaușescu a ales întotdeauna să stea departe de lumea politică, nefiind atras de funcțiile publice, spre deosebire de frații săi mai mici. Acesta și-a dedicat viața studiului și cercetării în domeniul fizicii, fiind absolvent al Facultății de Fizică a Universității din București.
Fiul lui Nicolae Ceaușescu și-a început cariera la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, încă de la începutul anilor 1970 și a rămas fidel acestui domeniu până la pensionare.
După ce timp de 40 de ani s-a dedicat cercetării în fizică, Valentin a ieșit la pensie. Potrivit Cancan, acesta are o pensie de aproximativ 3000-4000 de lei, sumă ce reflectă statutul lui de fost cercetător.
Gigi Nețoiu, dezvăluiri despre fiul cel mare al soților Ceaușescu
Gigi Nețoiu a vorbit despre Valentin Ceaușescu și felul în care viața lui s-a schimbat odată cu execuția părinților săi, pe 25 decembrie 1989.
”Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de trei-patru mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (n.r. execuției părinților). I-au distrus familia, i-au distrus copiii… Tot! Asta e democrația? Să fie judecat, condamnat, nu să fie împușcat ca ultimul om. Totuși a făcut și lucruri bune. Cine e perfect? Analizează și cu bune și cu rele. Ăștia care au venit după au făcut doar lucruri bune?”, a afirmat Gigi Nețoiu.
Deși Nicolae și Elena Ceaușescu au deținut o avere uriașă, Valentin Ceaușescu duce o viață modestă. Acesta a preferat să nu aibă apariții în spațiul public, alegând să rămână în România după decesul părinților săi și căderea regimului comunist.