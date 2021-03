Recent, Alina Pușcaș a vorbit în mediul online despre vaccinul anti-COVID-19. În luna iunie a anului trecut, Alina a fost infectată cu noul coronavirus. Prezentatoarea TV s-a testat după ce a aflat că artistul Marcel Pavel, la vremea aceea concurent în emisiunea Te cunosc de undeva, pe care ea o moderează, a fost internat în spital cu COVID-19.

„Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. Nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat, pentru că nu ai nicio vină”, a declarat Alina, la vremea aceea. După două săptămâni petrecute în izolare în spitalul militar mobil din incinta „Ana Aslan”, Alina s-a vindecat și a revenit acasă. Soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, și copiii lor, Alexandru (5 ani), Melissa (2 ani) și Iris (1 an), nu au fost infectați.

Ce a spus Alina Pușcaș despre vaccinul anti-COVID-19?

Răspunzând curiozității unui urmăritor, Alina a dezvăluit că nu-și prea dorește să se vaccineze. „Nu, încă nu m-am vaccinat. Sincer, nu mi-aș dori să mă vaccinez, dar, din ce observ, asta va fi probabil singura variantă prin care voi mai putea călători vreodată undeva în afara țării. Dar deocamdată nu l-am făcut”, a spus prezentatoarea pe Instagram.

După ce și-au petrecut Dragobetele pe pârtie, Alina și soțul ei au plănuit o a doua escapadă de doar o zi la munte. De această dată, însă, deși vremea a fost bună, pârtia a fost acoperită și cu gheață, iar prezentatoarea TV s-a accidentat la genunchi.

Alina Pușcaș s-a accidentat pe pârtia de schi

„Nu știu dacă v-aș chiar recomanda să mergeți, cum am făcut noi, sus, în Sinaia, la cota 2000, unde se schiază, doar acolo se schiază. Într-adevăr, este foarte frumos, vremea a fost bună, există multă zăpadă, dar și foarte multă gheață. Dacă nu ești bine pregătit, mai bine nu te duci.

N-am fost foarte bine pregătită cu schiurile pentru că nu le-am șlefuit, cerat, ascuțit cam de un an și ceva. Drept dovadă, uite ce am pățit. În momentul de față chiar sper să nu fie vorba despre ligamente încrucișate, deși mă gândesc că dacă ar fi fost asta aș fi avut niște dureri insuportabile.

Momentan sunt ok-ish. Deci nu e atât de grav. Așadar, exceptând faptul că am căzut destul de rău pe gheață, că toate pârtiile erau cu multă gheață pe ele, că s-a întrerupt curentul vreo oră și ceva în Valea Soarelui și în Valea Dorului și au fost mulți oameni prinși în scaune, a fost foarte drăguț tot”, a mai spus Alina recent, tot pe Instagram.

Foto: Instagram

