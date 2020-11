În luna octombrie a anului trecut, după o relație de doi ani, Catrinel Sandu (43 de ani) s-a căsătorit civil cu logodnicul ei, medicul stomatolog Steve Schroeter (47 de ani).

Catrinel Sandu și Steve Schroeter au aniversat 1 an de la nuntă

Pe 11 noiembrie, cuplul s-a căsătorit religios pe o plajă din Florida, Statele Unite ale Americii. Cu ocazia aniversării unui an de mariaj, Catrinel a publicat un videoclip pe contul personal de Instagram.

„Nunta noastră. 🎬 Aniversare fericită, dragostea vieții mele! ❤️ Îmi faci viața perfectă. Te iubesc din toată inima. 😘”, a scris dansatoarea în descrierea videoclipului.

În filmare, potrivit tradiției americane, mirii sunt filmați citindu-și jurămintele. „Ești iubirea vieții mele”, i-a mărturisit stomatologul, atât în engleză, cât și în română.

De ce s-au căsătorit Catrinel Sandu și Steve Schroeter pe data de 11 noiembrie?

Deși a mai fost căsătorită anterior, mariaj care s-a încheiat în divorț, Catrinel Sandu încă mai crede în instituția familiei și în angajamentele pe termen lung dintr-o relație.

Cununia religioasă a perechii a fost una intimă și discretă, cuplul alegând data de 11 datorită semnificației avute pentru ei.

„Eu și Steve am stabilit că nunta noastră va avea loc pe data de 11.11. Am ales această dată pentru că am tot avut conjuncturi, situații fericite și coincidențe legate de acest număr.

Am decis să o facem aici, în America, într-un cadru restrâns și sunt așteptați toți cei dragi sufletului nostru”, mărturisea Catrinel în urmă cu un an, pentru Click!.

Din mariajul anterior, Catrinel are două fiice, Sara (10 ani) și Lara (6 ani), alături de care locuiește cu Steve în Sarasota, Statele Unite ale Americii.

Și medicul stomatolog are, la rândul său, doi copii din mariajul anterior, doi fii, Luke și Mark.

