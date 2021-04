Cătălin Moroșanu, accidentare gravă la „Survivor România”. Care a fost verdictul medicului

Meciul de comunicare de la „Survivor România” 2021 nu s-a terminat deloc bine pentru Cătălin Moroșanu. Luptătorul K1 a suferit prima accidentare gravă de când a început competiția în echipa Faimoșilor. Acesta a concurat împotriva lui Starlin, însă pe traseu s-a accidentat la genunchi. Colegii l-au scos din competiție pe brațe.

„Am făcut o greșeală acolo, trebuia să intru din prima cu capul în noroi, eu m-am dus într-o parte. Când să-mi târăsc genunchiul, mi-a sărit meniscul. Simt că nu mai am stabilitate pe picior, că îmi sare dintr-o parte în alta”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Medicul care l-a îngrijit pe sportiv i-a recomandat să nu mai participe la niciun joc în ziua respectivă. Cătălin Moroșanu va avea nevoie de o perioadă de recuperare și este posibil să stea pe bancă la următoarele jocuri.

Ana Porgras a fost eliminată de la „Survivor România” 2021

Tot în ediția din 4 aprilie, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că din echipa Faimoșilor va pleca acasă Ana Porgras, concurenta care a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă, pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a mărturisit Ana Porgras, potrivit Libertatea.ro.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis, vă iubesc tare mult! Nu știu dacă au sens cuvintele, nu cred că lucrurile astea se simt. Mi-e destul de greu să vorbesc acum, dar vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea…”, a mai transmis ea pe rețelele de socializare la cinci ore de la părăsirea competiției.

Fosta gimnastă a fost propusă pentru eliminare de Jador, cel care a reușit din nou să iasă favorit.

„Pe oricine aș vota nu ar fi corect, nu mi-aș dori să plece nimeni, însă trebuie să aleg pe cineva și cei de acasă să vadă că sunt foarte buni cu toții și să rămână doar unul din ei. O votez pe Ana, chiar dacă este foarte bună”, spunea Jador, care în consiliul de eliminare anterior a avut aceeași propunere.

„Mă așteptam, după consiliul pe care l-am avut, când Jador m-a nominalizat. Mă așteptam să fiu nominalizată dacă va ieși favorit. Sunt liniștită, el nu a făcut altceva decât să mă scoată în față. Publicul decide cine rămâne. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect. Dacă e să plec, voi pleca cu fruntea sus. Am multe de arătat, drumul meu nu ar trebui să se oprească aici. Vom vedea ce va fi”, spunea Ana Porgras, înainte ca publicul să decidă cine va fi eliminat.

