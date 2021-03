Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Vica Blochina (45 de ani) a vorbit despre accidentul rutier în care a fost implicată, dar și despre actualul ei iubit. Până să ajungă pe mâinile medicilor, Vica și iubitul ei au fost certați. După ce a aflat că nu se simte bine, bărbatul i-a făcut o surpriză.

Cum se simte Vica Blochina după accidentul rutier în care a fost implicată

„Nu mai știu nimic. (…) Am ajuns la spital pentru că mi-a fost foarte rău. Am ajuns acasă, de fapt, și am chemat o salvare. Mi-au făcut o perfuzie, mi-au făcut un set de analize. Anemie și multă lipsă de vitamine am avut. Mai ales de vitamina D. De-abia aștept să plec în vacanță.

Iubitul meu lucrează la Opera Română. Cântă la vioară. Cântă bine. Acolo l-am cunoscut. Mi-a fost foarte rău și am ajuns la spital. Practic, noi n-am mai vorbit de ceva vreme. Eram certați, ca să zic așa. Și apoi, când a văzut că mi-era foarte rău, a venit. Mi-a adus flori. (…) Și m-a dus într-o vacanță în Atena. (…)

Sunt fericită. (…) Iubitul meu e foarte haios. Are simțul umorului. E foarte generos. (…) Îi pasă de mine. (…) Îmi trimite flori, îmi face cadouri, îi pasă de mine. Pe primul rând sunt eu. Și este un om foarte frumos și în sfârșit este de vârsta mea”, a mărturisit Vica.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a dezvălui Vica Blochina imediat după accident, pentru Click!.

Ce dietă ține Vica Blochina

„Am trecut prin foarte multe diete, din acelea în timpul cărora trebuia să mănânci multe mese pe zi, și nu aveam niciun fel de rezultat, mai mult decât atât, mă îngrășam. Și atunci am făcut analize.

Am găsit un doctor în State care mi-a verificat nivelul de insulină și am descoperit că este rezistent la insulină corpul meu. Mi-a făcut un regim care am văzut că acum este la modă în toată lumea.

Mi-a făcut un regim ketogenic, cu intermitent fasting (post intermitent). Adică am vreo 20 de ore între mese. Prima mea masă este la ora 13:00 și ultima la ora 18:00. (…) Eu tot beau alcool.

Dar dacă elimini zahărul și tot ce înseamnă carbohidrați, nu mai ai pofte de niciun fel. Nu ciugulești deloc. În momentul în care ai pus jumătate de alună în gură sau un cruton, ceva cât de mic, insulina se duce în sus, iar în momentul ăla corpul nu te lasă să slăbești”, a declarat Vica Blochina pentru Star News.

Vica Blochina: „Nu te ții deloc înfometată”

„Și atunci, mănânc foarte multă grăsime, dar nu grăsime animală neapărat. De exemplu, la o masă pot mânca un somon cu avocado, un shake verde, un suc verde sau o salată verde. Nuci, fructe de pădure ai voie să mănânci și cafea ai voie să bei, dar nu te ții deloc înfometată. (…) Am slăbit, dar eu fac și mult sport, am slăbit 5 kilograme într-o lună”, a mai spus.

Vica Blochina s-a născut pe 8 august 1975, în Klaipeda, Lituania, dar locuiește de mai bine de 20 de ani în România. A devenit cunoscută ca balerină la clubul Melody, în cadrul unei trupe de balet din Lituania. Din fosta relație cu antrenorul de fotbal Victor Pițurcă (64 de ani), Vica are un fiu, Edan, în vârstă de 13 ani.

