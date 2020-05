Care este motivul divorțului lui Ilie Năstase. Soția sa, Ioana, a făcut dezvăluiri sincere

Ioana și Ile Năstase divorțează la doar un an de când au făcut cununia civilă, iar motivele le-a dezvăluit cu multă sinceritate întocmai soția tenismanului: „Atunci când doi oameni nu se mai înțeleg, e normal ca fiecare să meargă pe drumul lui. E mai bine așa. E decizia mea și consider că ne prinde bine amândurora acest divorț”, – a declarat Ioana Năstase într-o emisiune TV.

„Ultima oară ne-am intâlnit chiar astăzi, eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși, mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relație când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume.”

După ce în presă s-a scris că cei doi soți se jignesc, soția lui Ilie Năstase a recunoscut: „Tot respectul pentru soțul meu, niciodată nu voi da din casă, voi avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Dar ca la fiecare, ne mai certăm, ne mai jignim. Eu consider că am fost un om corect față de el, l-am respectat foarte mult și îl voi respecta în continuare, indiferent de ce va fi, pentru că a făcut parte din viața mea”, a mai mărturisit Ioana Năstase.

Întrebată dacă mai sunt șanse de împăcare, Ioana Năstase nu a fost deloc optimistă: „El își dorește, dar e prea târziu acum, din punctul meu de vedere. Eu am încercat să îl fac fericit, așa cum n-a mai fost. Dar așa a fost să fie, toate au un rost în viață. Aș minți să spun că există iubire, există respect. Voi depune actele de divorț cât mai curând, deja m-am interesat. ”

Ilie Năstase şi Ioana Simion s-au căsătorit civil în aprilie 2019. Ea este cea de a cincea soţie a marelui jucător de tenis, el fiind în trecut căsătorit şi cu Brigitte Sfăt (din 2013 – 2018), Amalia Teodorescu (din 2004 – 2010), Alexandra King (din 1984 – 2002), Dominique Grazia ( din 1972 – 1982). Vezi aici cum arată primele două soții ale lui Ilie Năstase!

