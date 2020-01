Care este dieta cu care Lidia Fecioru a slăbit 30 de kg în timp record

Lidia Fecioru a luar decizia de a slăbi în urma unor reproșuri făcute de soțul său, de care între timp a și divorțat. Chiar dacă de atunci au trecut ani de zile, iată că Lidia Fecioru a reușit să-și mențină silueta neschimbată. Aceasta a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme în 7 luni: ”Am ajuns de la 90 de kilograme la 60 cu multă voință. Dar știi de ce? Pentru ca m-am îmbrăcat într-o rochie și soțul meu mi-a reproșat. Atunci mi-am dat seama că omul de lângă mine nu mă mai iubește deloc. Am slăbit, am divorțat. Am speculat un regim alimentar, regimul Demis Rhoussos, e dietă disociată. În regim era așa: 3 zile de proteine animale, 3 zile de proteine vegetale și 3 fructe. Fructele conțin zahăr, iar eu nu am vrut să le mănânc.

Mie nici nu-mi plac fructele. Din partea mea, fructele să crească și iarna în pom. Nu am mâncat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, pe care nu îi mănaânc nici acum, acidulate, pe care nu le beau nici acum și fructe. Acum mai mănânc din când în când fructe, dar conțin zahăr.

Erau zile când organismul simțea nevoia, și era logic. Atunci luam câte un cubuleț de ciocolată neagră, care ținea locul și de cofeină și de dulce. Îmi făceam ceaiuri din fructe de pădure uscate, asta ca să beau mai multe lichide și să aibă o culoare, să nu fie apa chioara.

Regula cea mai importantă să scapi de kilograme este să renunți la pofte. Dacă îți pui ordine în minte, e ca în viață. Trebuie să știi ce vrei. Voința e pe primul loc”, – a povestit Lidia Fecioru într-un interviu pentru Irina Reisler.

Vezi imagini cu Lidia Fecioru în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Facebook, captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro