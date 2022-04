Invitată în podcastul „DA BRAVO!”, găzduit de Mihai Bobonete (41 de ani), Adela Popescu (35 de ani) a dezvăluit care a fost cel mai „exotic, nebunesc, neconform” loc în care a făcut dragoste cu soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan (45 de ani).

Care a fost cel mai nebunesc loc în care Adela Popescu și Radu Vâlcan au făcut dragoste

Adela și Radu formează un cuplu din anul 2010 și s-au căsătorit în august 2015. Împreună au trei fii, Alexandru (5 ani), Andrei (3 ani) și Adrian (8 luni).

Întrebată care a fost cel mai atipic loc în care ea și Radu au făcut dragoste, Adela a răspuns: „În baia dintr-un aeroport”. În continuarea aceluiași interviu, întrebată ce sfaturi are pentru părinții care vor să facă dragoste în timpul în care copiii lor sunt acasă, Adela a mai spus: „Trebuie să ți se pare că-ți place fix tensiunea aia. Să fie adrenalină”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Ulterior, întrebată cum ar reacționa dacă unul dintre fiii lor i-ar prinde pe ea și pe Radu într-un astfel de moment, Adela a completat: „«Tati n-o bate pe mami!», aș spune. Am citit despre asta și, de fapt, lor li se pare o super agresiune”.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Ce casă frumoasă au Adela Popescu și Radu Vâlcan. „E o casă exact cum ne-am dorit-o noi”

Adela Popescu a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei

În ce relații au rămas Dan Bordeianu și Adela Popescu la 15 ani de la despărțire

Adela și Radu s-au cunoscut în timpul filmărilor telenovelei „Iubire și onoare”.

„Primele casting-uri pentru serial le-am dat cu actorii mai vechi care urmau să joace. La un moment dat, a venit rândul să dau și cu ea, pentru o anumită scenă, cu personajul ei. Am văzut atâta forță la femeie aia micuță de statură. În momentul în care a început repetiția, nu-mi venea să cred. Eram șocat. Asta a fost prima interacțiune dintre noi. Apoi am mai repetat și uite-ne acum”, a povestit Radu în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

„Am început ușor să ne apropiem. Pe mine râsul ei m-a dat pe spate. Are un râs, zic eu, contagios. Când ne-am cunoscut a ieșit explozia și forța de care a dat ea dovadă, după am fost simpli colegi. După luni de zile de repetiții, a fost un moment, apoi mai multe momente. Când filmam «Iubire și onoare» în Turcia, îi știam tot programul, ieșea dimineața la alergat, atunci eram fiert”, a mai spus.

„Totul a fost natural. Ea mă ținea așa la distanță. Nu-ți imagina că eram nesimțit, eram delicat. Dar în felul ăsta i-am dat ocazia să mă cunoască. Am depus toate eforturile să o facă. (…) Prima întâlnire a fost la Ruse, în Bulgaria. Îmi aduc aminte și acum ce am mâncat, calmari prăjiți. Și dacă mâncam mămăligă mi se părea ceva exotic, extraordinar. (…) După am și cerut-o în căsătorie tot acolo, dar la un alt restaurant”, a mai declarat.

Foto: Instagram