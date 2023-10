Cântăreț de muzică populară, noul “Șef sub acoperire”, la Pro TV. A dat cu mopul alături de angajați

Cântărețul de muzică populară Ion Paladi este protagonistul noului episod “Șef sub acoperire”, emisiune difuzată la Pro TV.

Cum s-a deghizat Ion Paladi, la “Șef sub acoperire”, emisiune ce se difuzează joi, de la 22.30, la Pro Tv?

Ion Paladi, deghizat la “Șef sub acoperire”

Unica.ro vă prezintă imagini exclusive cu Ion Paladi, patronul unei cofetării celebre, deghizat, într-unul din laboratoarele sale. Artistul de muzică populară a fost, pentru o perioadă, în pielea angajaților săi. Ion Paladi a muncit alături de ei în laborator, la prepararea produselor, a făcut curățenie, ba chiar a dat și cu mopul.

”O să mă cheme Dima Rotaru și voi încerca să văd cum se descurcă oamenii noștri în afacerea noastră și să vedem ce putem îmbunătăți. Sper să mă descurc și sper să nu mă recunoscă. Mai ales după voce și după ochi, că am înțeles că ochii mă dau de gol cel mai mult… N-am avut niciodată în viață mustață și barbă”, spune Ion Paladi, conform protv.ro.

În zilele de muncă, afaceristul s-a îmbrăcat normal, lejer, și-a lăsat puțină barbă. Ochelarii de vedere și masca nu-i lipseau, iar în laborator stătea și cu halat pe el.

Câte cofetării are artistul de muzică populară Ion Paladi?

Toate aceste imagini cu Ion Paladi deghizat, pentru a nu fi recunoscut de colegi, vor putea fi urmărite joi seara, la Pro Tv, la “Șef sub acoperire”.

Ion Paladi, interpret de muzică populară, deține cel mai mare lanț de cofetării din Republica Moldova. Afaceristul a deschis deja peste 50 de astfel de cofetării în Moldova, dar și în România. Pe lângă torturi la comandă sau gata preparate, brandul oferă și rețete de post sau raw-vegane, bogate în vitamine.

Brandul deținut de Ion Paladi are peste 15 ani de activitate. El a fost înființat în Chișinău, Republica Moldova, în 2005. Brandul oferă o gamă largă de produse de cofetărie, plăcintărie și patiserie.

Ion Paladi, dezghizat la “Șef sub acoperire”: și-a lăsat barbă, și-a pus mustață

Emisiunea “Șef sub acoperire”, de la Pro Tv, aduce câte un director sau patron sub acoperire, care experimentează mai multe job-uri în propria companie. Aceștia se deghizează pentru a nu fi recunoscuți de către angajați și lucrează cot la cot cu ei, sub alte nume. Astfel, au și ei ocazia să vadă cum decurge o zi de muncă în compania lor, cine, cum și cât muncește. Dar și cum decurg toate lucrurile în afacerea sa.

La “Șef sub acoperire” participă directori de companii celebre din țară, mulți dintre ei având afaceri de sute de mii de euro. Aceștia încearcă să se descurce ca simpli angajați în propria firmă, deghizați, desigur, pentru a nu fi recunoscuți de ceilalți colegi.

Așa vor afla exact care sunt lucrurile care funcționează bine în compania sa, sau care nu. Dar si cine sunt angajații model și care nu. De asemenea, vor putea afla și diversele probleme din companie și vor putea privi, cu alți ochi, din altă perspectivă, afacerea pentru a ști ce ar trebui să schimbe pe viitor când vor reveni la jobul lor de director de companie.

Foto: Sef sub acoperire – Pro TV