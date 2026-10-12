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C.W. Morgan, actorul cunoscut pentru rolul tatălui lui Billy Loomis din franciza cinematografică de succes Scream, a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. Vestea trecerii sale în neființă a întristat comunitatea artistică și fanii genului horror, lăsând în urmă amintirea unui interpret talentat și a unui om devotat familiei sale.

Actorul, găsit fără suflare în baia de pe holul unui bloc

Anunțul a fost făcut public de publicația americană TMZ, iar detaliile privind circumstanțele decesului au fost confirmate ulterior prin intermediul certificatului de deces obținut de revista People. Conform documentului oficial, actorul s-a stins din viață pe data de 30 august, în baia de pe holul unui bloc de apartamente din Los Angeles. Cauza exactă a morții nu a fost încă stabilită, fiind marcată drept amânată de către medici până la finalizarea cercetărilor.

De asemenea, autoritățile au menționat că nu a fost efectuată o autopsie, iar investigațiile privind modul în care a survenit decesul sunt în continuare în desfășurare.

Cariera și momentele de neuitat de pe marele ecran

Născut în anul 1954 în Bisbee, Arizona, pe numele său complet Curtis Wade Morgan, artistul a ales să lucreze sub numele de scenă C.W. Morgan. Înainte de a deveni o figură recunoscută în lumea cinematografiei, Morgan a profesat ca funcționar juridic. Debutul său pe ecran a avut loc în anii ’90, când a apărut în filmul de televiziune The Last of His Tribe, bifând ulterior mai multe roluri secundare în producții de televiziune și cinema.

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Momentele definitorii ale carierei sale de actor au fost însă legate de franciza Scream, regizată de maestrul horror-ului Wes Craven. În filmul lansat în 1996, el a dat viață avocatului Hank Loomis, tatăl personajului Billy Loomis, interpretat de Skeet Ulrich. Hank Loomis a rămas în memoria spectatorilor drept părintele care a apărat cu înverșunare nevinovăția fiului său în fața acuzațiilor legate de crimele din Woodsboro, fiind complet inconștient de faptul că propriul copil era unul dintre asasinii din spatele măștii Ghostface.

Morgan a revenit scurt timp pe ecran și în Scream 3, lansat în anul 2000, unde personajul său a fost piesa centrală a unei dezvăluiri dramatice legate de legătura sa secretă cu Maureen Prescott.

Mesaje emoționante de la cei dragi

Dincolo de cariera sa din lumea filmului, C.W. Morgan a fost un om apreciat pentru căldura și bunătatea sa. Deși nu a fost căsătorit niciodată, actorul a lăsat în urmă o fiică, Renata Macfie, de care a fost extrem de apropiat. Chiar în ziua trecerii lui în neființă, Renata a transmis un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare, subliniind golul uriaș lăsat de dispariția tatălui ei. Ea a scris că îi este deja nespus de dor de el, adăugând că va duce mai departe amintirea plimbărilor lor pe Mulholland Drive și a ieșirilor la cafea, simțindu-se recunoscătoare și norocoasă pentru că l-a avut ca tată.

Omagii au venit și din partea prietenilor apropiați, care și-au amintit de calitățile umane ale actorului. Prietenul său Paul Codiga a declarat într-un tribut public că C.W. Morgan a fost un tată devotat pentru Renata Macfie, un actor strălucit, un prieten iubitor și un scriitor incredibil. Morgan era cunoscut și pentru prezența sa discretă din viața de zi cu zi, împărtășind frecvent cu urmăritorii săi de pe Instagram secvențe simple din cotidian, precum tradiționalele selfie-uri în care poza mândru purtând stickerele oferite la ieșirea de la vot.

Foto – Instagram

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