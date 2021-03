Britney Spears (39 de ani) și fostul ei partener de viață, artistul Kevin Federline (42 de ani), au împreună doi fii. Pentru moment, Britney deține doar 30% din custodia copiilor ei, Jayden (14 ani) și Sean (15 ani), în timp ce Kevin deține restul de 70%.

Britney Spears a publicat o fotografie rară cu fiii ei

Înaintea schimbărilor aprobate în septembrie 2019, fostul cuplu deținea în egală măsură custodia copiilor lor. La vremea aceea, în presa americană circulau speculații potrivit cărora tatăl artistei, Jamie Spears, l-ar fi agresat fizic pe unul dintre băieții ei.

Recent, în mediul online, Britney a publicat o fotografie rară cu fiii ei. „Este o nebunie cum zboară timpul… Băieții mei sunt atât de mari acum 👩‍👦‍👦 !!!! Știu… știu… Este dificil pentru orice mamă, în special pentru mamele de băieți să-i vadă crescând atât de repede !!!! (…)

Sunt extrem de norocoasă pentru că ai mei copii sunt așa de gentlemeni și atât de buni încât cred că am făcut ceva bine 🙊 !!!! N-am mai postat de mult timp imagini cu ei pentru că sunt la vârsta la care își doresc să-și exprime propriile identități și înțeleg asta complet…

Dar am făcut tot posibilul să editez fotografia asta 🌅 și ce credeți… În sfârșit au fost de acord să o postez !!! Acum nu mă mai simt dată la o parte 😂😂😂 și am să sărbătoresc… Of, fi-rar, mamele cool nu cred că fac asta… OK, o să citesc o carte atunci 🤷🏼‍♀️📚🤣 !!!!”, a scris Britney în dreptul imaginilor [cea editată și cea originală].

Britney, sub controlul tatălui ei din anul 2008

Recent, în SUA a fost difuzat documentarul Framing Britney Spears, în care este urmărită evoluția și, implicit, decăderea solistei în urma abuzului industriei și familiei.

Solista se află sub conservator din anul 2008, concept legal prin care un judecător declară o persoană sau o organizație responsabilă asupra unei alte persoane în calitate de tutore legal, preluând puterea decizie asupra acesteia atât din punct de vedere financiar, cât și personal.

După ce tatăl solistei s-a îmbolnăvit și a renunțat să-i mai fie conservator în septembrie 2019, managerul artistei, Jodi Montgomery, a preluat această responsabilitate. De curând, Britney a cerut ca tatăl ei să nu-i mai fie conservator, iar procesul este încă în derulare.

De ceva vreme, în mediul online circulă hashtagul Free Britney, solistei fiindu-i interzis să ofere interviuri, să se căsătorească, să aibă acces la banii săi sau să-și angajeze propriul avocat pentru a se elibera în instanță.

În prezent, artista este susținută de partenerul ei de viață, modelul și antrenorul de fitness Sam Asghari, alături de care a apărut și pe covorul roșu. „Zi de zi mă inspiră să fiu o persoană mai bună”, spunea Britney. „Tocmai asta mă face să mă simt cea mai norocoasă femeie.”

