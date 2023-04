Bianca Patrichi a fost eliminată de la Survivor România, după ce telespectatorii au ales să îl păstreze în competiție pe Andrei Krișan.

Fosta faimoasă a părăsit concursul cu doar patru săptămâni înainte de marea finală. Dansatoarea și-a luat la revedere de la colegii ei cu ochii în lacrimi, însă spune că nu regretă nimic din ce a făcut în această emisiune.

Bianca Patrichi, eliminată de la Survivor România

În momentul în care a anunțat cine pleacă acasă, Daniel Pavel a rostit numele Biancăi Patrichi. Aceasta a primit vestea cu zâmbetul pe buze și a declarat că se bucură că Andrei Krișan va rămâne în continuare în competiția din Republica Dominicană.

„Bianca, pentru tine acesta a fost ultimul consiliu tribal”, a spus Daniel Pavel.

Bianca Patrichi a dezvăluit că încearcă să își țină emoțiile sub control pentru a nu plânge.

„Am promis că nu mai vreau să plâng. Felicitări și ne vedem oricum în maxim patru săptămâni. M-am tot gândit dacă am regrete – nu am niciun regret. Așa vreau să ies, fără niciun regret. Vreau să cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun. Mă bucur foarte tare pentru Krișan că rămâne pentru că mi se părea nedrept față de el ce se întâmpla și chiar mă bucur. Asta arată că lucrurile contează să fie făcute așa cum trebuie. Cu colegele mele o să mă văd imediat cum o să se termine acest show. O să le susțin cât pot de mult de acasă, din fața televizorului”, a afirmat Bianca.

„Îmi era teamă că nu o să pot face față”

Totodată, fosta faimoasă a precizat că a dat tot ce a putut pe traseu și că, în același timp, a învățat câteva lucruri foarte importante despre ea.

„Emoțiile și trăirile aici sunt de o mie de ori mai intense decât îți poți imagina. Am luptat cât de mult am putut să schimb la mine teama de mine. Îmi era teamă că nu o să pot face față la acest show care este foarte greu. Îmi era teamă dinainte să vin. Sunt mândră că am ajuns în punctul ăsta. În ultimele de la Faimoși. Cred că am făcut ceva ce a fost apreciat până acum”, a mai spus Bianca Patrichi.

Tânăra coregrafă a mărturisit că nu ar schimba nimic și că experiența în Republica Dominicană a întărit-o.

„Nu aș schimba nimic. Am înțeles că este bine să îți exprimi părerile. Am învățat că sunt mai puternică decât cred. Sunt mai curajoasă, sunt gata să înfrunt orice. M-a întărit foarte tare această experiență”, a precizat ea.

Andrei Krișan, mesaj pentru Bianca Patrichi

La finalul consiliului, Bianca și-a luat la revedere de la toți colegii ei. I-a promis Ștefaniei că se vor revedea acasă și că își vor duce la îndeplinire toate planurile.

De asemenea, Andrei Krișan a avut și el ceva să îi spună Biancăi.

„Îmi pare rău. Îmi pare bine că te-am cunoscut. Ai fost un plus mare”, i-a spus Andrei Krișan tinerei, înainte ca aceasta să părăsească competiția.

