Câți bani a primit Ionuț Iftimoaie pentru participarea la Survivor 2023: „Timpul nu are preț. Nu ți-l mai dă nimeni înapoi”

Ionuț Iftimoaie a câștigat o avere pentru cele 13 săptămâni petrecute în Republica Dominicană, unde a filmat pentru emisiunea Survivor România 2023. Reîntors acasă, după ce a părăsit competiția în mod neașteptat, Faimosul a primit o avere de la Pro TV, conform cancan.ro.

Ionuț Iftimoaie a fost surprins pe aeroport, înainte de Paște, întorcându-se de la Survivor România, spre surprinderea tuturor. Fără să fie propus spre eliminare și fără să aibă probleme medicale făcute publice până în acest moment, fostul kickboxer român a părăsit competiția și a revenit în România, zilele trecute.

Ionuț Iftimoaie, primele declarații după ce a părăsit Survivor România

„Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu.

10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Iftimoaie, în exclusivitate, pentru Click.ro după ce a părăsit competiția Survivor 2023.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ionuț Iftimoaie. Concurentul de la Survivor România are o familie superbă

La aeroport a fost așteptat de soție și de copii, iar Ionuț Iftimoaie nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„A fost o surpriză mare la nivel de așteptare, mă așteptam să fie și soția, au venit și copiii. M-au bușit lacrimile și eram de extrem de bucuros. 102 zile înseamnă enorm de mult fără ei. Timpul nu are preț. Timpul nu ți-l mai dă nimeni înapoi”, a precizat Ionuț Iftimoaie, fost concurent la Survivor România 2023.

Câți bani a primit Faimosul pentru participarea la emisiunea de la Pro TV

Nu regretă, însă, parcursul în competiție și nici experiența trăită în Dominicană. Nici nu ar avea de ce. Potrivit cancan.ro, pentru fiecare săptămână petrecută departe de casă, Ionuț Iftimoaie ar fi primit 4 000 de euro. Astfel, la un calcul simplu, după 13 săptămâni în junglă, fostul concurent Survivor România este mai bogat cu 52 000 de euro.

În competiție, Ionuț Iftimoaie a fost în centrul mai multor dispute și, pe parcursul show-ului de supraviețuire, a fost acuzat că este „trădător și manipulator”.

Citește și: Kamara, în lacrimi după eliminarea de la Survivor 2023. Reacțiile telespectatorilor Pro TV: „Fals și manipulator” / „Nu merita” / Video

„Ionuț face show și monopolizează orice discuție. Caută să păcălească lumea. Nu mă mai întrerupe, ăsta e stilul tău, de politician. Poate mă lași și pe mine să vorbesc. E o chestiune de respect”, spunea Kamara, despre Ionuț, chiar înainte să fie eliminat din competiție.

Sursa foto: Instagram