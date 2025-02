Bella Santiago, primele declarații despre accidentul de la ski: „Mă doare piciorul și nu pot să îl întind”. A ajuns în scaun cu rotile / EXCLUSIV

Bella Santiago a venit la Fresh by Unica accidentată la picior şi ne-a mărturisit ce a păţit, iar la câteva zile distanţă, aceasta s-a afişat într-un scaun cu rotile. Ceea ce părea inițial o simplă căzătură s-a dovedit a fi mult mai grav. Artista a aflat că are o ruptură de menisc și va trebui să ajungă de urgență pe masa de operație.

Cum s-a produs accidentul la ski

Bella Santiago a povestit cu lux de amănunte cum s-a produs accidentarea. Totul a avut loc în urmă cu o lună, atunci când artista a ieșit la ski și a fost implicată într-un incident nefericit.

„Pentru că m-am accidentat la schi acum o lună. A intrat fata mea, între picioarele mele, am căzut și «s-au întors genunchii». De atunci, am crezut că o să-mi revin, dar, din păcate, mă simt din ce în ce mai rău. Am decis să fac RMN urgent și să văd ce zice doctorul. Am văzut și am auzit rezultatele, așa că trebuie să mă operez”, a mărturisit artista pe Instagram.

Bella Santiago a ajuns într-un scaun cu rotile

După mai multe săptămâni de dureri constante și speranța că se va vindeca de la sine, Bella Santiago a decis să meargă la medic pentru un control amănunțit. Diagnosticul primit a fost clar: ruptură de menisc, o afecțiune care necesită intervenție chirurgicală.

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri! Am văzut că mi-ați dat mesaje legat ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut un RMN, am fost la doctor și mi-a zis că am ruptură de menisc. Am nevoie urgent de operație”, a dezvăluit artista pe InstaStory.

Ce a spus Bella Santiago la Fresh by Unica

Chiar dacă vestea a fost una grea, Bella Santiago nu și-a pierdut optimismul. Deși nu poate să întindă piciorul, iar durerile sunt persistente, vedeta spune că are parte de tot sprijinul de care are nevoie. Soțul ei este terapeut și o ajută să gestioneze problema până la operație.

„Am fost la ski și atât de bine a fost, că m-am accidentat. Mă doare piciorul și nu pot să îl întind, dar sunt ok așa. Soțul meu este terapeut și avem acasă aparate pe care le folosim într-o fiecare zi. Sunt pe mâini bune”, a declarat Bella Santiago în exclusivitate la Fresh by Unica.

Momentan, Bella Santiago încă nu a dezvăluit data exactă a operației, dar fanii vedetei aşteaptă noi veşti despre starea ei de sănătate.

Ce se întâmplă la Power Couple şi nu se dă la TV

Bella Santiago ne-a vorbit şi despre experienţa sa din cadrul emisiunii „Power Couple România”. Participarea sa şi a soţului ei a fost o adevărată provocare pentru cei doi. Deși inițial părea o aventură palpitantă, realitatea competiției s-a dovedit a fi mult mai dură decât anticipaseră.

„Când am ajuns la Power Couple, adrenalina aia și dorința de a nu pleca din prima mi-a dat așa un boost, un zvâc, să facă toți probe. Și am făcut și chiar nu mă așteptam. Nici soțul meu nu s-a așteptat că pot să fac tot ce am de făcut acolo. Pentru că el se comporta cu mine ca și când eu aș fi un bebeluș. Când am ajuns acasă, mi-a și zis că nu mă așteptam de la tine”, ne-a spus Bella Santiago în exclusivitate.

