Bella Santiago, despre ce se întâmplă la Power Couple şi nu se dă la TV: „Mi s-a părut foarte greu. Aproape am murit din cauza lui”. Ce a spus despre DOC / EXCLUSIV

Bella Santiago ne-a oferit declaraţii incendiare despre experiența sa în cadrul emisiunii „Power Couple România”. La Fresh by Unica, artista a dezvăluit detalii neștiute din culisele show-ului de la Antena 1, subliniind atât momentele tensionate, cât şi relaţiile care există, de fapt, cu ceilalţi concurenţi.

Momente de spaimă pentru Bella Santiago la Power Couple

Participarea la „Power Couple România” a fost o adevărată provocare pentru Bella Santiago și soțul ei, Nicu. Deși inițial părea o aventură palpitantă, realitatea competiției s-a dovedit a fi mult mai dură decât anticipaseră.

„Când am ajuns la Power Couple, adrenalina aia și dorința de a nu pleca din prima mi-a dat așa un boost, un zvâc, să facă toți probe. Și am făcut și chiar nu mă așteptam. Nici soțul meu nu s-a așteptat că pot să fac tot ce am de făcut acolo. Pentru că el se comporta cu mine ca și când eu aș fi un bebeluș. Când am ajuns acasă, mi-a și zis că nu mă așteptam de la tine”, ne-a spus Bella Santiago în exclusivitate.

Una dintre cele mai dificile încercări pentru Bella a fost proba de scuba diving, mai ales că aceasta nu știe să înoate. Această probă a pus-o în fața unei frici majore, dar a reușit să o depășească, chiar dacă a simțit că își pune viața în pericol.

„Cea mai grea probă mi s-a părut scuba diving pentru că eu nu știu să înot. Am făcut proba sub apă. Mi s-a părut foarte greu și chiar mi-am certat soțul că aproape am murit din cauza lui. Dar mi-a plăcut mult experiența și am zis că vreau să învăț scuba diving”, ne-a dezvăluit vedeta.

Cum s-a schimbat relaţia cu soţul ei după emisiune

Deși competiția a fost intensă și plină de provocări, Bella Santiago ne-a spus că relația cu soțul ei nu a suferit modificări majore. Cu toate acestea, participarea la „Power Couple” i-a oferit o perspectivă nouă asupra laturii competitive a lui Nicu.

„În relația noastră după Power Couple nu s-a schimbat nimic. Nici el nu a învățat nimic… Doar că atunci când l-am cunoscut pe el, era deja terapeut. Nu ne-am cunoscut când făcea rugby. Și acum am văzut cum este el ca sportiv. Este foarte competitiv și trage. Adică fuge ca un leu. Și m-am îndrăgostit și mai mult. Am zis că nu am greșit cu cine m-am măritat”, ne-a spus vedeta.

Ce se întâmplă la Power Couple în spatele camerelor

Bella și Nicu s-au integrat rapid în colectivul de la „Power Couple”, devenind sufletul petrecerilor și aducând bună dispoziție în casă. Cu toate acestea, au existat și momente de tensiune, mai ales în contextul eliminărilor.

„Noi ne înțelegem foarte bine cu toate cuplurile de acolo. Nu avem nicio problemă, pentru că ei zic că noi suntem ăia de petrecere, sufletul petrecerii. Eu cu Nicu suntem mereu glumeți. Glumim și facem mișto de toată lumea, dar într-un mod frumos. Dansăm, cântăm. La un moment dat am dansat și căzut de pe canapea, dar nu au dat la televizor. Noi suntem un cuplu pozitiv”, a spus Bella.

Un moment neașteptat a fost atunci când Bella și Nicu au fost nominalizați pentru eliminare, deși se așteptau la susținerea colegilor.

„O dată când am fost la eliminare, nu ne așteptam să ne voteze nimeni. Nu ne-a dat nimeni un vot să stăm, după ce cu o seară înainte am stat cu toții la masă și am râs. Toată lumea ne-a votat să plecăm! Și eram… Măi, așa, prieteni?”, ne-a dezvăluit artista.

După acest episod, Bella a confruntat fetele pentru a înțelege motivele din spatele voturilor.

„După aia eu am întrebat, că nu pot să mă prefac. Dacă sunt supărată, o spun în față. Și atunci am stat doar cu fetele la masă și le-am întrebat de ce și ele mi-au spus că s-au gândit la superputerea aia. Dar dacă era un bilet de avion cu business class?”, a completat aceasta.

Ce a spus Bella Santiago despre DOC

În ciuda momentelor tensionate, Bella Santiago și soţul ei, Nicu, au legat prietenii strânse cu anumite cupluri din competiție. Printre aceștia se numără Giulia și Vlad Huidu, precum și Magi și Elena.

„Suntem cei mai apropiați de cuplurile Giulia și Vlad și Magi și Elena. Dar și cu Doc și Anca. I-am zis Iuda pentru că la Power Couple, când eram în living, Nicu făcea mișto de DOC că noi l-am votat să rămână în casă, dar el pe noi, să plecăm”, a mai spus vedeta.

Deși DOC poate părea dur în emisiune, Bella subliniază că, în realitate, este o persoană de încredere și un prieten adevărat.

„Să știi că DOC la emisiune arată așa un om foarte rău, dar nu e. E chiar o persoană cu care dacă te înțelegi, e ok. Toată lumea are defecte. Nimeni nu e perfect. Iar dacă un om te înțelege și cu defectele tale, inseamnă că este un prieten adevărat”, ne-a mai spus artista la Fresh by Unica.

Pe lângă dezvăluirile făcute despre emisiunea „Power Couple”, Bella Santiago a oferit detalii şi despre povestea ei de viaţă cutremurătoare în care s-a etichetat drept „O Cenuşăreasă” a zilelor nostre, din cauza tuturor experienţelor pe care le-a avut de îndurat de-a lungul vieţii.

Citeşte şi: Cine este Nicu Grigore de la Power Couple 2025. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago

Citeşte şi: „L-am cunoscut și am copil, iar el a trebuit să accepte.” Bella Santiago și Nicu Grigore, dezvăluiri rare despre momentul în care s-au întâlnit și viața lor de cuplu / Exclusiv

Mai multe detalii din viaţa personală şi din cea profesională a artistei, puteţi afla din emsiunea noastră integrală, care poate fi vizionată exclusiv atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

Sursa foto: Ada Cheroiu, Instagram şi A1.ro.

Urmărește-ne pe Google News