Artistul Ne-Yo (41 de ani) și soția lui, Crystal Smith (35 de ani), vor deveni părinți din nou. Ne-Yo și Crystal s-au căsătorit în anul 2016 și au împreună doi copii, doi fii, Shaffer Chimere Smith Jr. (2 ani) și Roman Alexander-Raj Smith (1 an). Cântărețul mai are o fiică și un fiu, Madilyn (9 ani) și Mason (8 ani), din relația anterioară cu Monyetta Shaw.

Artistul Ne-Yo, tată pentru a cincea oară: „Extaziați să anunțăm…”

Anul trecut, în aceeași perioadă, solistul anunța că el și Crystal s-au separat. Ulterior, perechea s-a împăcat, iar, în prezent, Crystal este însărcinată cu al treilea copil al ei, și al cincilea al solistului.

„Extaziați să anunțăm… familia se mărește!”, a scris Ne-Yo în dreptul unui videoclip în care-i mângâie burtica partenerei sale de viață. Vestea sarcinii a venit pe 21 februarie, la doar o zi după ce Ne-Yo și Crystal au aniversat 6 ani de mariaj.

„Azi aniversăm 6 ani de căsnicie”, a scris solistul în mediul online. „A fost o călătorie cu gropi, frumoasă, terific de tragică, plină de învârtiri și întoarceri, suișuri și coborâșuri… și n-aș fi vrut să fie nicicum altfel. Ne-am maturizat atât de mult.

Am înțeles că ne vom maturiza și în continuare, desigur, dar am realizat cât de departe am ajuns din locul în care am pornit. Cred că atunci când am realizat că mariajul este un parteneriat, nu ceva ce deține fiecare, ne-am găsit tempo-ul, melodia. Armonizăm frumos acum. Mă rog să cântăm această piesă la nesfârșit”, a încheiat.

Anul trecut, Ne-Yo și Crystal își anunțau separarea

„Nu este ceva trist, este mai mult despre noi realizând – pe scurt, nu o voi vorbi de rău. Nu sunt acel gen de om. Nu este nimic rău de zis la adresa ei. Este o femeie fantastică. Este mama copiilor mei și asta va fi întotdeauna și mereu o voi respecta”, spunea atunci.

„Pe scurt, are demonii ei ca toată lumea, ca și mine, de altfel”, a continuat. „Am realizat că demonii noștri nu se înțeleg până când nu ne înțelegem noi cu proprii noștri demoni. Era prea dificil pentru noi să rămânem soț și soție.

Acestea fiind zise, asta este, este finalul unui capitol, nu sfârșitul unei cărți. După cum am precizat anterior, este mama copiilor mei și o iubesc enorm. Vom fi o familie pentru totdeauna.”

