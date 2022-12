Anna Lesko, rețetă specială de cozonac: „Așa îmi place. Multă umplutură și mai puțină cocă”. Ingredientele de care ai nevoie

Anna Lesko are o rețetă specială de cozonac. Vedeta nu este doar o cântăreață talentată și o femeie atrăgătoare, ci și o gospodină desăvârșită. Artista dezvăluie ce ingrediente trebuie să folosești ca să prepari cel mai gustos cozonac.

Anna Lesko face furori cu fiecare apariție în spațiul public sau pe conturile sale de pe rețelele de socializare. Mereu feminină, dar și provocatoare este una din cele mai frumoase femei din showbizul românesc. În pragul sărbătorilor, artista demonstrează că este și o bună gospodină.

Rețetă specială de cozonac de la Anna Lesko

Pentru că mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, cântăreața din Republica Moldova le-a arătat fanilor cum prepară cel mai gustos cozonac după o rețetă pe care a învățat-o încă din copilărie de la mama și de la bunica ei. Anna Lesko a dezvăluit multe alte rețete pe vlogul său culinar și pe Instagram, dar departe se evidențiază acest cozonac pe care artista îl face an de an pentru familia sa. „Așa îmi place să arate. Multă umplutură și mai puțină cocă”, dezvăluie Anna în vlogul său.

Ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de cozonac a Annei Lesko

Deși reușește să facă furori cu aparițiile sale sexy, Anna Lesko susține că nu este adepta dietelor drastice. Din când în când, însă, urmează o dietă de detoxifiere. Artista le-a mai mărturisit fanilor de pe Instagram că face foarte mult sport pentru a avea așa o siluetă de invidiat.

„Diete nu țin, am una singură de detoxifiere a ficatului, cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între 7 și 14 zile. Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an. Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, a declarat Anna Lesko pentru Viva.

Mod de preparare cozonac Anna Lesko

Iată ce ingrediente trebuie să folosești ca să prepari cel mai gustos cozonac, după rețeta specială a Annei Lesko!

Rețetă Cozonaci – Coacere ușoară – 180 grade – 50-60 minute

Pentru aluat:

1 kg făină

500 ml de lapte cald

7 gălbenușuri

25 gr drojdie proaspată

400 gr zahăr (ce se împarte la întreaga rețetă)

100 gr unt

coajă de portocală (eu am folosit 8 bucăți)

coajă de lămâie (eu am folosit 7 bucăți)

esență de vanilie

Pentru compozitie:

500 gr nuci zdrobite

zahar dupa gust (din cele 400 gr)

50 gr cacao

vișine în suc propriu

gem de prune

stafide

7 albușuri (se bat cu zahăr din cele 400 gr)

Pe deasupra:

2 gălbenușuri

1/2 de linguriță de scorțișoară

1 lingură rasă de miere

nucă

Sursa Foto: Instagram

Anna Lesko a avut o relație cu Irinel Columbeanu

Artista, în vârsta de 43 de ani, a devenit cunoscută acum mai bine de 20 de ani, atunci când a lansat melodia „Ard în flăcări”. La vremea respectivă, Anna Lesko era într-o relație cu Irinel Columbeanu. Cei doi au fost împreună timp de 8 ani, până când locul de la vila din Izvorani a fost ocupat de Monica Gabor. Artista a mai avut o relație de 8 ani și cu Dj Vinnie, alături de care a devenit mama unui băiețel.