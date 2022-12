Andreea Perju este o figură cunoscută în showbiz-ul românesc. De-a lungul carierei sale, ea s-a făcut remarcată în mai multe domenii, cum ar fi teatrul și televiziunea. În spatele acestei vieți însă, vedeta ascunde o dramă despre care puțini știu.

La 37 de ani, vedeta se poate considera o femeie împlinită. De curând s-a mutat într-o casă nouă, alături de cei doi copii minunați. Anii copilăriei sale au fost marcați însă de durerea pierderii mamei sale. O boală a răpus-o la vârsta de 32 de ani, când Andreea era pe atunci doar la începutul adolescenței.

Andreea Perju și-a pierdut mama acum 25 de ani

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea a adus în discuție pierderea mamei după ce a fost nevoită să aleagă un glob pe care să îl agațe în bradul din platou. Cuvântul scris era „dor”, iar acest lucru a făcut-o pe vedeta să își aduca aminte de cea care i-a dat viață.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Citește și: Andreea Perju, fotografie din patul de spital. „Aștept rezultatele biopsiei”

„O să îl iau pe acesta (n.r globul) cu dor, pentru că îmi este dor de mama. Am zile intregi când mi-e dor de mama și sper că în viata asta, când fetele mele vor fi mari, să înțeleagă ce înseamnă sentimentul ăsta de a-ți iubi ărintele. A murit când aveam 12 ani și deși au trecut acești ani, în toate momentele grele mă gândesc numai la ea”, a povestit printre lacrimi Andreea Perju.

A fost la un pas de a-și pierde tatăl: „Tot corpul lui era plin de metastaze”

Vedeta spune că și-o amintește pe mama ei și că este recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit atunci când era încă în viață.

„Am și poze cu ea. Nu am avut cea mai ușoară adolescență și copilarie. Ce mi-a dat putere să merg mai departe au fost aceste momente cu mama mea. Mama cât a fost lângă mine mi-a oferit foarte multă iubire. Ea a murit la 32 de ani din cauza cirozei hepatice. Când am împlinit 32 de ani, 4 ore am plans în hohote, atunci am realizat cât era de tânără și cât de repede a pierdut lupta cu viața”, a adăugat ea în emisiunea de la PRO TV.

Citește și: Andreea Perju, revoltată de măsurile luate în învățământ din cauza pandemiei

În urmă cu doi ani, vedeta a trecut printr-o altă cumpănă. A fost la un pas să își piardă și tatăl, singurul părinte în viață. În cele din urmă, acesta s-a dovedit a fi un luptător și după tratament a reușit să câștige lupta. Cu toate acestea, tatăl Andreei își continuă ședințele de chimioterapie.

„Tata luptă, am fost pe punctul de a-l pierde acum 2 ani și jumătate. Tot corpul lui era plin de metastaze. La trei săptămâni face chimioterapie… și trăiește”, a mărturisit ea.