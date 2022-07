Andreea Perju, fotografie din patul de spital. „Aștept rezultatele biopsiei”

Andreea Perju (37 de ani) a dezvăluit în mediul online că recent a suferit o intervenție chirurgicală. În prezent, actrița așteaptă rezultatele biopsiei.

„Gata, a trecut, dar o să vă povestesc un pic despre episodul meu. Poate vă ajută să conștientizați că e important să mergeți la controale periodice, să țineți sub control și să vă ascultați instinctul atunci când vine momentul să acționați. De 8 ani țineam sub control un adenom la sânul stâng care, din păcate, în ultimul an, din cauza stresului și dezechilibrului hormonal, a mai dezvoltat 2 «frați»”, a scris Andreea Perju pe Instagram.

„În octombrie am zis că TREBUIE să fac ceva dar, româncă fiind, am tot amânat momentul. Sănătatea o punem pe locul 100 și mereu găsim situații care au întâietate. Nu-s mândră de asta, dar câți dintre voi vă regăsiți în descrierea mea? Așa că au mai trecut 9 luni și «domnul» s-a înmulțit și a și crescut la aproximativ 3 cm. După ultima ecografie am zis că e momentul să acționez”, a continuat.