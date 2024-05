Andreea Perju își extinde afacerea și vrea să dea lovitura. Unde pleacă de Paște cu iubitul și fiicele ei / Exclusiv

Andreea Perju a avut parte de o perioadă plină pe plan profesional, dar pe care o va încheia cu câteva zile de vacanță la malul mării. Actrița a dezvăluit ce planuri are pentru Sărbătorile Pascale, fiind fericită că va inaugura un nou restaurant cu specific italian. Ea ne-a povestit și cum își responsabilizează fiicele, pe Mara și Ada, dar și cum le educă din punct de vedere financiar, pentru a conștientiza valoarea banului și a-și gestiona finanțele.

Andreea Perju a lucrat la foc automat în ultimele săptămâni, când și-a împărțit timpul între sarcinile profesioanle și viața de familie. Recunoaște că are restanțe la orele dedicate fiicelor sale, dar și-a propus să recupereze în minivacanța programată în Grecia. Actrița și fostul soț s-au înțeles ca Mara și Ada să petreacă Sărbătorile Pascale alături de mama lor. Mai mult, fetele l-au cunoscut pe iubitul Andreei Perju cu care se înțeleg bine, drept urmare se vor bucura împreună de zilele libere pe care le vor petrece în Grecia, după cum ne-a povestit vedeta.

Andreea Perju: “Sunt fix pe punctul de a deschide un alt restaurant”

Care a fost cea mai mare nebunie pe care ai bifat-o, de-a lungul timpului, de 1 Mai?

Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o este ca de 1 Mai să nu merg niciodată la mare. Nu m-am simțit atrasă de chestia asta nici măcar când eram foarte tânără. Nu înțelegeam de ce oamenii se duc la mare de 1 Mai, pe frigul ăla, pentru că pe 1 Mai nu e cald niciodată și cum stau ei în frigul ăla înghesuiți cu toții. Nu am înțeles și am preferat, de exemplu, să plec de câteva ori de 1 Mai în Grecia, pentru că e cald. E la mare, dar nu la mare la noi.

Dar gașca ta mergea la mare?

Da, toată lumea mergea și nimeni nu mă înțelegea de ce nu am măcar curiozitatea să merg. Îmi aduc aminte că, la un moment dat, aveam niște prieteni, care au plecat la mare. Era un băiat care mă plăcea foarte tare și a convins pe toată lumea să se întoarcă de la mare și să mergem la munte. Adică eu am fost tot timpul împotriva curentului, dar nu am făcut-o ca să ies în evidență . Pur și simplu sunt rea de frig, nu îmi place frigul și preferam să stau acasă. Decât să mă duc acolo și să îngheț și să comentez, pentru că eu nici nu mă pot abține, adică dacă am ceva de zis, comentez încontinuu. Am preferat să stau acasă.

Anul acesta ce planuri ai de 1 Mai?

Anul acesta, de 1 Mai, sunt aici, pentru că sunt fix pe punctul de a deschide un alt restaurant. Sunt pe ultimii 10 m, doar că vreau să fiu sigură că totul este pus la punct așa cum trebuie, doarece în momentul în care îl voi deschide, nu mai pot să-l închid. Dacă realizez ulterior că nu am făcut ceva, trebuie să iau lucrurile din mers.

Andreea Perju: “De Paște o să plecăm în Grecia câteva zile”

Fetițele vor fi cu tine de Paște sau vor fi alături de tatăl lor?

Fetițele vor fi cu mine și am hotărât, după această perioadă atât de nebună și agitată din multe puncte de vedere, să plecăm pentru câteva zile în Grecia. Fix de Paște o să plecăm în Grecia câteva zile și abia aștept pentru că sigur acolo e mai cald, e o țară frumoasă, fetițele sunt încântate. Oricum faptul că reușim să ne reconectăm și să ne petrecem câteva zile 24 din 24 împreună cred că e foarte important. Plecăm toți patru: eu, fetele și iubitul meu.

Am avut o perioadă complicată din punct de vedere al timpului acordat fetițelor, pentru că au fost pregătirile pentru noul restaurant cu tot ce a însemnat: proiect, implementare etc. Pe lângă asta am avut săptămâni în care am avut și câte 4 zile de filmare pe săptămână la „Bravo, tată!” (Antena 1), deci îți imaginezi, plus celălalt restaurant care cere prezența mea.

Ok, nu mai cere ca la început zi de zi prezența mea, dar e necesar și e nevoie să fiu acolo. Și atunci am noroc de niște copii care chiar sunt într-un echilibru și care înțeleg și perioadele acestea aglomerate ale mele. Abia aștept să mergem să ne relaxăm, să ne reconectăm, să putem să dormim cât vrem noi și să nu mai fim pe fugă.

“Mara are un buget săptămânal de 150 lei”

Mare are 14 ani, iar Ada va împlini 11 ani. Cum se raportează ele față de bani? Obișnuiești să le responsabilizezi?

Marei i-am făcut un card pentru că are 14 ani, pe care îl administrez eu, ea îl poate folosi. Are un buget săptămânal de 150 lei pentru vârsta ei și pentru nevoile ei de acum. A început perioada în care își dorește să iasă cu colegii la un suc și mi se pare bine să se întâmple asta. Încerc să nu depășesc bugetul de 150 lei doar dacă au o ieșire extra la film sau au ceva organizat cu școala. Eu îi bag acești bani săptămânal pe card și îi spun: ‘ți-i adminstrezi cum vrei tu. Vrei să îi cheltui pe toți azi, e problema ta. Vrei să ți-i ții să îi ai toată săptămâna, din nou e alegerea ta’. Reușește, câteodată se mai supără când nu reușește și îmi spune că nu o înțeleg, dar cred că limitele astea îi ajută pe adolescenți să devină responsabili și să învețe să îți administreze finanțele oricare ar fi suma.

Dacă ești mână largă, așa se va obișnui și așa va fi și când va fi adult și niciodată nu o să-i ajungă banii. Eu încerc să le învăț cu prioritizarea lucrurilor pe care și le doresc cu adevărat. Iar cea mică încă nu are buget pentru că e mică, nu iese cu prietenii, maxim vin prietenele ei la noi acasă și se joacă. Ele vin la restaurant și mă mai ajută, de câte ori mă ajută le remunerez: 10 lei, 20 lei, 50 lei, depinde cât stau, depinde ce fac.

Dar Ada încă nu are această plăcere, se bucură când câștigă banii, dar îi pierde, nu știe unde îi pune, încă nu înțelege atât valoarea banului gândită prin prisma unui adolescent. Încerc să am niște copiii responsabili și încerc să le ajut să înțeleagă valoarea banului și să înțeleagă că din păcate banii nu se fac ușor și nu cresc într-un pom.

Sursa foto: Instagram

