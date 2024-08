Ce face Loredana cu hainele pe care nu le mai poartă? „Sunt ținute unicat!” / Exclusiv

Loredana a fost prezentă la cel mai așteptat eveniment al primăverii, Premiile Unica.ro 2024, unde a primit trofeul Best Artist, un premiu acordat pentru activitatea ei muzicală extraordinară de-a lungul anilor. Artista ne-a vorbit în cadrul evenimentului despre planurile de Paște, ne-a dezvăluit care sunt cele mai noi proiecte la care lucrează și cum reușește să fie mereu tonică, mereu cu zâmbetul pe buze.

Ce face Loredana cu hainele pe care nu le mai poartă?

Loredana a venit la Premiile Unica.ro 2024 într-o rochie neagră, mulată, cu o crăpătură adâncă în zona coapsei. După ce a urcat pe scenă pentru a-și ridica premiul și după ce a anunțat că în toamna aceasta, pe 16 noiembrie, va avea un concert extraordinar la Sala Palatului, din București, Loredana a stat de vorbă cu noi și ne-a povestit câteva lucruri interesante despre ce face în prezent.

Admirându-i ținuta cu care s-a prezentat la eveniment, am fost curioși să alfăm ce face diva cu hainele pe care nu le mai poartă. Sunt unele vedete care își vând articolele vestimentare de care nu mai au nevoie, dar Loredana nu se numără printre ele.

“Nu le vând. Hainele revin în modă. Și ținutele pe care le-am creat la concertele mele sunt ținute unicat, ținute pe care, cumva, am încercat să le conserv. Și anul acesta, la Sala Palatului, voi dori să port din nou câteva dintre ținutele mele care de-a lungul timpului au însemnat ceva în momentul respectiv pentru mine și pentru fanii mei. Așa că niciodată nu se știe când ai nevoie de ele” – a spus, în exclusivitate pentru Unica.ro, artista.

Loredana pregătește un nou album

Loredana lucrează în prezent la un material discografic nou și este foarte entuziasmată.

“Un album, un album nou, pe care îl scriu chiar în momentul acesta, lucrez la el intens. Aproape în fiecare zi am sesiuni, am înregistrări. E o muncă palpitantă, ce mă bucură foarte mult. Îmi place foarte mult să stau în studio. Îmi place foarte mult să scriu. Și ies niște chesti incredibile. Așa din… aer, pur și simplu. Parcă suntem niște magicieni și prindem niște vibrații pe care le așternem pe hârtie sau le înregistrăm în calculator” – a mai precizat vedeta.

„Ce face Loredana când simte că nu mai poate?” – a fost următoarea noastră întrebare pentru artistă, iar răspunsul ei ne-a surprins în mod plăcut.

„Să știi că nu mai sunt momente din astea. Am învățat să îmi gestionez foarte bine emoțiile. Și să nu mă las copleșită de emoțiile negative. Cred că, cu cât ne maturizăm, cu cât viața ne aduce experiențe noi, cu atât trebuie să devenim un pic mai înțelepți. Și să nu mai cădem pradă suferinței care e numai în capul nostru. Cred că de multe ori trăim în niște lucruri pe care ni le imaginăm și pe car ele creăm despre lume și despre viață. Credcă viața e mult mai simplă și mai relaxată decât pare” – a mai spus artista, pentru Unica.ro.

Ce amintiri are Loredana despre Paștele din copilărie

De sărbători, artsita va concerta în Mamaia, pentru deschiderea sezonului estival.

„O să cânt la mare, o să am un concert pe 3 mai. Un concert pe care îl țin în fiecare an la deschiderea sezonului estival. Așa că vă invit și pe voi!” – a punctat Loredana, care, mai apoi, și-a amintit despre Paștele din copilăria ei. Pentru că a copilărit în perioada comunistă, sărbătorirea Paștelui se făcea în secret.

„Paștele nostru în copilărie era destul de ciudat, pentru că trebuia să ne ferim, din cauza comuniștilor. Paștele și Crăciunul nu existau. Exista doar Moș Gerilă, dar Paștele era o chestioe și mai secretă. Când am înțeles că există Paște, eram pe strada 11 iunie la Onești, vecinul și colegul tatălui meu de birou ne-a întrebat ce facem de Paște. Și atunci l-am întrebat pe tata – Dar ce este Paștele? Aveam câțiva anișori.

Și atunci am aflat de Paște, și atunci am ciocnit primele ouă, dar undeva între pereții apartamentului nostru, nu la biserică. Nu mergeam la biserică. Abia după ‘90 am mers prima dat[ la o Înviere și a fost ceva WOW!” – a încheiat artista.

