Brigitte și Florin Pastramă, Revelion de coșmar în Poiana Brașov. Ce li s-a întâmplat în restaurantul unde s-a ținut petrecerea. „Am plătit 600 de euro!”

Brigitte și Florin Pastramă s-a întors recent în România pentru a petrece Revelionul într-un restaurant din Poiana Brașov, dar au avut parte de o experiență neplăcută.

Brigitte și Florin Pastramă, un Revelion de coșmar în Poiana Brașov

Cuplul Pastramă și-a dorit să sărbătorească trecerea dintre ani în România, așa că s-a întors din Dubai unde Brigitte s-a mutat de ceva vreme alături de fiica ei. Ea și Florin au dorit să petreacă într-un restaurant la un hotel de lux din Poiana Brașov, dar spun că au fot foarte dezamăgiți din cauza serviciilor care au lăsat de dorit.

„Cea mai proastă experiență a vieții mele. Am rezervat noaptea de revelion la un hotel din Poiana Brasov, am întrebat fata care mi-a luat rezervarea dacă este în sala hotelului. Astăzi m-am trezit la balconul unei săli de evenimente K2, într-un colț, într-un balcon! Nu mi s-a spus în ce condiții voi face aceasta trecere dintre ani, este un sentiment urât și nu recomand nimănui revelion aici!”, a transmis Brigitte Pastramă într-o sesiune de InstaStories.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit apoi că mâncarea a fost rece și că ea și partenerul ei de viață au fost păcăliți să rezerve în acel restaurant de recepționera care s-a dat drept managera de vânzări.

„Cel mai odios revelion EVER! Păcat de artiștii cu care m-au ispitit să iau aici! Mâncare RECE, servicii pe șpagă de la șef de restaurant, care a avut tupeu să spună că, dacă venim ‘doar noi doi’ ne dă locuri ‘jos’ – tâmpita de mine nu mi-am dat seama să ‘centrez’ ceva în buzunar, așa, am venit singuri, și am primit cel mai prost loc, jur, nu am văzut nimic, în sală și pe scenă… într-un colț, sus, la balconul care gemea de mese aproape lipite!

Mincinoși de la cea cu care am vorbit când am rezervat, care s-a dat managera de vânzări și era o simplă recepționeră, și până la ‘Virgil’ care ne-a mințit ca pe proști! Rușine! Am venit din Dubai să ne simțim bine, nu să ne stricăm Revelionul!”, a continuat vedeta.

Brigitte Pastramă: „A fost foarte rău. Nu am văzut nimic!”

Într-un interviu pentru Fanatik, Brigitte Pastramă a adăugat că a plătit pentru acea seară de Revelion 600 de euro și consideră că banii aceia au fost pentru „nimic”. Singurul lucru pe care l-a apreciat a fost show-ul Loredanei Groza care a cântat acolo cu ocazia Revelionului.

„M-au păcălit că, dacă ne dă o masă de 4, adică să stăm cu fratelui lui Florin și soția la aceiași masă, ne dă jos, de unde se vede show-ul. Însă, ajunși acolo am stat despărțiți de familie. Pe deasupra, într-un colț, la un balcon. A fost foarte rău. Nu am văzut nimic. Am plătit 600€, doua persoane, pentru nimic. A adus un mușchi de vită la ora 4 dimineața.

Singurul lucru pe care am putut să-l mănânc. Am stat de foame, să mănânc ceva. Nu m-am distrat, dar mi-a plăcut show-ul Loredanei. Este The Queen pentru mine. Am ieșit la 12 noaptea afară, dar se aruncau petarde multe și săreau multe scântei pe blana mea. Mi-a fost frică să nu se ardă, așa că, în câteva secunde, ne-am strecurat în incinta restaurantului.” – a declarat Brigitte pentru sursa amintită anterior.

