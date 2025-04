Cum a fost Brigitte Pastramă umilită de rudele soțului ei, Florin Pastramă, la Paris: „M-am bălăcărit prea mult în troaca cu porci”

Brigitte Pastramă a avut parte de o experiență umilitoare în cadrul unei recente călătorii la Paris, care ar fi trebuit să fie una de relaxare și recuperare a unor bunuri personale. În schimb, vedeta a fost respinsă de rudele soțului ei, Florin Pastramă, cu care avea o relație de colaborare și respect.

Cum a fost Brigitte Pastramă umilită de rudele soțului ei,

Brigitte Pastramă s-a dus la Paris cu un scop clar: să își ridice două genți de la Hermes care necesitau reparații. De asemenea, în planul său era și o vizită la rudele soțului ei, cu care spera să petreacă câteva momente de relaxare. Însă, a ajuns să trăiască o adevărată dezamăgire.

„Sincer, Parisul pentru mine este azi o mare dezamăgire, și cred că ieșeam mai rentabil și cu geanta asta în Dubai. Pe lângă asta, aveam în plan să-mi vizitez rudele prin alianță, dar ce să vezi? Cum am ajuns, m-au blocat”, a povestit Brigitte Pastramă pe InstaStory.

„Pentru mine acele persoane sunt egale cu zero”

Așezată într-un loc unde se aștepta să fie bine primită, Brigitte Pastramă nu putea să anticipeze ce avea să urmeze. După ce a ajuns la Paris, aceasta a sunat rudele soțului să o ajute să ajungă din aeroportul îndepărtat până la destinația sa. Deși considera că între ei existau relații bune, rudele soțului ei au refuzat să o ajute și au dat sfaturi reci, sugerându-i să ia transportul public pentru a ajunge la destinație.

„I-am sunat, mi-au spus că există bus și metrou, apoi m-au blocat. Nu mă așteptam, zici că cine știe ce le cerusem. Pentru mine acele persoane sunt egale cu zero. Eu credeam că o să mă ajute, mai ales că atunci când am fost în Poiana Brașov, noi ne-am ocupat să le dăm cazare, să se simtă bine.”, a mai mărturisit Brigitte.

Deși Brigitte Pastramă nu a solicitat mare lucru, a fost respinsă complet, iar acest comportament a fost un șoc pentru ea, mai ales având în vedere ajutorul pe care i l-a oferit atunci când rudele soțului au venit în România.

„Nu e problemă că am luat bus-ul, nu sunt figurantă, am făcut în viață de toate și munca de jos și mereu mi-am câștigat banii prin muncă, nu prin alte prostii. Am fost singură și a fost aiurea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. În biblie spune asa: „Înțeleptul Îl are prieten pe Dumnezeu’. Mi-a întărit această convingere”, a mai spus Brigitte.

Cum a reacţionat Florin Pastramă

Când Florin Pastramă a aflat despre tratamentul la care a fost supusă soția sa, reacția lui a fost de surpriză și dezamăgire.

„Florin mi-a spus că Dumnezeu m-a ferit de mai mult rău, că este mai bine că nu m-a văzut nimeni cu persoanele respective. Nu s-a luat de ei, nu o să le dea niciun telefon. Și noi știm să blocăm! Toate ușile de acum încolo vizavi de orice rudă prin alianță s-au închis, asta am decis amândoi”, a mai povestit Brigitte.

Totodată, Brigitte a subliniat faptul că între ea și rudele soțului ei nu mai există nicio legătură, iar decizia lor de a se distanța de aceste persoane a fost una definitivă.

„M-am bălăcărit prea mult în troaca cu porci”, a concluzionat Brigitte Pastramă.

