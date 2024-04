Ce filme și seriale apar pe Netflix în luna mai. „Bridgerton” revine cu sezonul 3, iar Jennifer Lopez suferă o transformare uluitoare

Dragostea, fericirea, dar mai ales intrigile sunt de mare actualitate în înalta societate londoneză. Cu alte cuvinte, în luna mai, Netflix a pregătit „Bridgerton: Sezonul 3 Partea 1”, un nou capitol din iubita serie de epocă, dar și „Atlas”, o producție nouă cu Jennifer Lopez în rolul unei analiste de date, care se alătură unei misiuni de capturare a unui robot. Vezi ce alte filme și seriale apar pe platforma de streaming în luna mai!

Ce filme apar pe Netflix în luna mai

Netflix a pregătit o listă mare de filme care vor avea premiera pe platforma de streaming începând cu data de 1 mai. Jerry Seinfeld, Jennifer Lopez, Benedict Cumberbatch sunt doar câțiva din marii actori care vor putea fi urmăriți în cele mai noi producții.

Frumoasa Rebelă

Frumoasa rebelă, filmul bazat pe viața Giannei Nannini, produs de Indiana Production și regizat de Cinzia TH Torrini, cu Letizia Toni în rolul celebrei cântărețe rock italiene, va fi lansat exclusiv pe Netflix pe 2 mai.

Filmul prezintă un fragment din viața uneia dintre cele mai pătrunzătoare și mai renumite voci ale muzicii italiene. O poveste care se întinde pe durata a treizeci de ani, pornind din copilărie, de la începutul vieții și carierei sale, până la consacrare, trecând printr-un punct de cotitură care împarte viața Giannei în două – un moment atât de semnificativ, încât 1983 este considerat adevăratul an al nașterii sale.

Frumoasa rebelă poartă publicul într-o călătorie prin viața și mintea creativă a unei femei capabile să exprime emoții prin poezie și muzică. O artistă unică, revoluționară, în afara oricărui tipar, în continuă căutare de inspirație, de transformare, care a făcut din muzică și libertate propriul manifest.

Unfrosted: Bătălia pentru Pop-Tart

Michigan, 1963. Kellogg’s și Post, producători de cereale pentru micul dejun și rivali încrâncenați, se grăbesc să creeze un sortiment care va schimba experiența micului dejun pentru totdeauna. O poveste despre ambiție, trădări, zahăr și lăptari amenințători, Unfrosted îl are în rolul principal pe Jerry Seinfeld, care semnează scenariul și regia.

Pelicula va avea premiera pe Netflix pe data de 3 mai.

Mother of The Bride (Mama miresei)

Fiica Lanei, Emma, se întoarce din străinătate și dă familiei o veste-bombă: urmează să se mărite. În Thailanda. Peste o lună! Lucrurile se înrăutățesc atunci când Lana află că bărbatul care i-a furat inima fiicei sale este fiul celui care i-a frânt-o pe a ei cu ani în urmă.

Brooke Shields vine în „Mama miresei” pe data de 9 mai.

Unicornul Thelma

Thelma este un ponei obișnuit, care visează să devină o mare vedetă în lumea muzicii. Într-un moment extraordinar și strălucitor de capriciu al sorții, Thelma este transformată în unicorn și ajunge instantaneu superstar internațional. Dar noua viață de glorie și faimă vine cu un preț. Unicornul Thelma este o poveste excentrică, amuzantă și înduioșătoare, creată de regizorii Jared Hess (Napoleon Dynamite) și Lynn Wang (Unikitty!).

Simpaticul unicorn roz, care va captiva întreaga familie, va putea fi urmărit pe Netflix începând cu 17 mai.

Pe mâini bune 2

Un tată și un fiu proaspăt reuniți după o tragedie au parte de un nou început. Vor reuși oare să umple golul lăsat în urmă de o mamă și o soție iubită?

După ce au pierdut-o pe Melisa, Fırat și Can încearcă să-și creeze o lume minusculă pentru ei înșiși. Ei își fac jurămintele să nu o uite niciodată pe Melisa. Cei doi devin proaspeți colegi de apartament, un tată și un fiu, în plus, doi prieteni cu o durere comună. După un an de greutăți, Fırat se confruntă cu coincidențe care îl fac să găsească din nou dragostea și cineva nou intră în viața lor.

Partea a doua a filmului „Pe mâni bune” va avea premiera pe Netflix pe 23 mai.

Atlas

Atlas Shepherd (interpretată de Jennifer Lopez), o analistă de date strălucită, dar mizantropă și cu o neîncredere profundă în inteligența artificială, se alătură unei misiuni de capturare a unui robot renegat, cu care a mai avut de a face în trecutul său misterios. Dar când planurile o iau razna, singura ei speranță de a salva viitorul omenirii de inteligența artificială este să aibă încredere în acesta.

Jennifer Lopez revine pe Netflix în această nouă producție, pe data de 24 mai.

Sunt o parte din tine

A Part of You este o poveste despre viață și moarte, care descrie experiența pe care o poți trăi atunci când ai 17 ani și simți că inima este gata să-ți sară din piept.

Julia are parte de toate lucrurile la care sora ei mai mică, Agnes, doar visează: este cea mai cool din toată școala, este sufletul tuturor petrecerilor și are o relație cu Noel. Agnes și-ar dori enorm să fie ca ea.

Când se petrece cel mai rău lucru pe care și l-ar fi putut imagina, Agnes își vede lumea dată peste cap și este nevoită să se reinventeze. Deodată este pe punctul de a obține tot ceea ce și-a dorit, dar cu ce preț?

„Sunt o parte din tine” vine pe Netflix la finalul lunii, pe 31 mai.

Ce seriale vin pe Netflix în mai

Și la capitolul seriale, Netflix a pregătit o mulțime de titluri, iar cel mai așteptat este „Bridgerton”, partea a treia. Însă, pe platforma de streaming vor avea premiera numeroase serii, spre deliciul tuturor fanilor.

Heeramandi: Bazarul diamantelor

Temutele rivale Mallikajaan și Fareedan sunt angrenate într-o luptă aprigă pentru a stăpâni Heeramandi, unde curtezanele domnesc asemenea reginelor. Singura speranță este Alam, fiica cea mică a lui Mallikajaan. Dar ce se întâmplă când Alam renunță la putere și alege iubirea unui singur bărbat? În contextul mișcării de eliberare din India de dinaintea dobândirii independenței, Heeramandi este o saga epică despre iubire, putere, trădare, luptă și, fundamental, despre libertate.

Serialul va avea premiera pe data de 1 mai.

Un bărbat adevărat

Confruntându-se deodată cu falimentul, magnatul afacerilor imobiliare Charlie Croker își apără imperiul de cei care încearcă să profite de decăderea sa, în condițiile unor interese politice și de afaceri contradictorii.

Serialul, în regia Reginei King și cu Jeff Daniels în rol principal, va fi lansat pe Natflix în a doua zi a lunii mai.

Bodkin

BODKIN este un thriller cu elemente de comedie neagră despre un grup pestriț de podcasteri care își propun să investigheze dispariția a trei necunoscuți dintr-un idilic oraș irlandez de coastă. Însă, imediat ce încep să descurce ițele acestui caz, descoperă o poveste mai complicată și mai ciudată decât și-ar fi putut imagina.

În timp ce eroii noștri încearcă să separe realitatea de ficțiune legat de cazul în sine, colegii lor și, cel mai dureros, de ei înșiși, serialul pune sub semnul întrebării felul în care percepem adevărul și scoate la iveală poveștile pe care ni le spunem singuri pentru a ne justifica credințele și pentru a ne valida temerile.

Bodkin vine pe Netflix pe 9 mai.

Mulțumesc, următorul!

Revenindu-și în urma decepției suferite în prima sa relație cu sprijinul prietenilor și al unui bucătar chipeș, o avocată de succes, Leyla Taylan, preia cazul de divorț al celebrei Tuba Tepelioğlu, cunoscut ca fiind cazul anului. În fața sa se află Cem Murathan, un distrugător de relații în serie, care a divorțat de trei femei în 15 ani. Leyla își va apăra clienta, confruntându-l pe acest bărbat narcisist în cel mai vehement mod. Totuși, această vehemență va arunca în aer întreaga situație.

Serialul va apărea pe platforma de streaming începând cu 9 mai.

Bridgerton- sezonul 3

Produs de Shondaland și realizat de Jess Brownell, Bridgerton revine cu un al treilea sezon! Penelope Featherington (Nicola Coughlan) reușește să îl uite în sfârșit pe Colin Bridgerton (Luke Newton) după ce îi aude opinia deloc măgulitoare la adresa ei la finalul sezonului trecut. Oricum, a decis că a sosit timpul să își caute un soț care să îi ofere independența necesară pentru a-și continua viața dublă ca Lady Whistledown, departe de mama și surorile ei. Din lipsă de încredere, tentativele ei de a reuși pe piața mariajelor eșuează lamentabil.

Întors din călătoriile estivale cu un look nou și o doză serioasă de aroganță, Colin constată cu consternare că Penelope, singura care îl apreciase așa cum era, îl tratează acum cu răceală. Din dorința de a-i recâștiga prietenia, Colin se oferă să o inițieze pe Penelope în tainele încrederii în sine, pentru a o ajuta să își găsească un soț în acest sezon. Problema este că, atunci când sfaturile lui încep să funcționeze un pic cam prea bine, Colin trebuie să se lămurească dacă sentimentele lui pentru Penelope se rezumă la prietenie sau merg ceva mai departe.

În plus, destrămarea relației cu Eloise (Claudia Jessie), care și-a găsit o nouă prietenă într-un loc cât se poate de neașteptat, complică și mai mult lucrurile pentru Penelope. Din cauza prezenței constante în înalta societate, îi este din ce în ce mai greu să păstreze secretul lui Lady Whistledown.

Cel de-al treilea sezon al seriei care urmărește poveștile de dragoste a fraților Bridgerton vine pe Netflix pe data de 16 mai.

Eric

Având acțiunea plasată în New York-ul anilor ’80, Eric este un nou thriller emoționant, semnat de Abi Morgan, care urmărește căutarea disperată a unui tată al cărui fiu de numai nouă ani dispare într-o dimineață, în timp ce se află în drum spre școală. Vincent, unul dintre cei mai cunoscuți păpușari din New York și creator al popularului serial pentru copii intitulat Good Day Sunshine, se chinuie să facă față după dispariția fiului său, Edgar, și este din ce în ce mai tulburat și instabil.

Stăpânit de sentimente de vinovăție și dispreț față de propria persoană în urma dispariției lui Edgar, Vincent se agață de desenele fiului său, care înfățișează o marionetă sub forma unui monstru albastru pe nume ERIC.

Vincent este convins că, dacă ar putea face în așa fel încât ERIC să apară la televizor, Edgar s-ar întoarce acasă. Pe măsură ce comportamentul său tot mai distructiv nu face decât să-i îndepărteze pe membrii familiei, colegii de serviciu și detectivii care încearcă să-l ajute, lui Vincent nu-i mai rămâne decât Eric, o iluzie izvorâtă din necesitate, care îi devine singurul aliat în încercarea de a-și aduce fiul acasă.

„Eric” va avea premiera pe platforma de streaming pe 30 mai.

În plus, filmele A Star is Born, Interstellar, Morbius, The Beguiled, The Hours, precum și producția românească Tati Part-Time vin pe platformă, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!

