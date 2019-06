Andreea Mantea, băutura care o ajută să-și mențină silueta

Andreea Mantea, în vârstă de 32 de ani, este o gurmandă din fire și deloc adepta dietelor prin înfometare, însă iată că după 6 luni pe meleaguri turcești, aceasta nu a pus nici măcar un kilogram în plus. Vedeta Kanal D a dezvăluit care este secretul său: „Aici mă aflu pe teritoriul ceaiurilor, așa că mă ajută foarte mult aceste ceaiuri să nu mă îngraș. Ceaiul verde, după cum bine se știe, este un antioxidant foarte puternic. Sigur, mai am și eu limonada mea magică pe care o beau, cu lămâie, ghimbir și afine. În plus, merg și la sala de fitness, cam de trei ori pe săptămână”, -a declarat Andreea Mantea pentru Libertatea.

Andreea Mantea publică foarte des imagini cu delicatesuri culinare, însă faptul că filmează câteva ore pe zi, câteodată fiind nevoită să vină și în România pentru a înregistra emisiunea Se strigă darul și, în plus, ține ritmul cu energia băiețelului său, o ajută foarte mult să-și păstreze silueta.

Andreea Mantea a trăit o scurtă, dar intensă, poveste de dragoste alături de luptătorul Cristian Mitrea pe care l-a cunoscut în timpul participării sale la emisiunea Burlăcița de la Antena 1. Cei doi au împreună un băiețel, pe David, în vârstă de 4 ani.

Sursă foto: Instagram